Peste 17.000 de voluntari au participat la „Let’s Do It, Romania 2024!”

Județul Maramureș a găzduit, în 21 septembrie, un eveniment important de ecologizare în cadrul campaniei Let’s Do It, Romania 2024!, mobilizând peste 17.000 de voluntari pentru a curăța deșeuri într-o singură zi. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Garda Ecologică, care, din 2010, coordonează acțiuni similare la nivel județean.

Implicarea comunității a fost impresionantă, având sprijinul a 52 de primării și al unor instituții locale și județene importante: Ocolul Silvic Baia Mare, Ocolul Silvic Firiza, Direcția Silvică Maramureș, Jandarmeria Maramureș, Crucea Roșie, Apele Române, Prefectura și Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar, Serviciul Județean de Ambulanță, Poliția, ISU Maramureș, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, SC Urbis și SC Drusal. Organizatorii au asigurat saci și mănuși pentru voluntari, iar ADI Deșeuri Maramureș a suplimentat cu 10.000 de saci.

Silvia Pop, coordonatorul județean al campaniei, a transmis un me­saj emoționant, subliniind semnificația acestei acțiuni: „Împlinim 14 ani de activitate. Coordonăm, motivăm și mobilizăm un număr impresionant de voluntari care, într-o singură zi, au un singur scop: să redăm frumusețea naturii și demnitatea mediului înconjurător. Prin ceea ce facem demonstrăm că maramureșenii sunt civilizați. Mulțumesc elevilor, cadrelor didactice – care reprezintă 90% dintre participanți, autorităților locale, asociațiilor și tuturor organizațiilor care au ales să participe la cea mai mare mișcare socială desfășurată într-o singură zi la nivel național și internațional. Am transmis tuturor o lecție importantă, desfășurată în natură, nu în sălile de clasă. Este o lecție de viață și o responsabilitate pe care noi toți ne-o asumăm. Vă mulțumesc, dragi voluntari!”

Acțiunea a subliniat nu doar implicarea activă a comunită­ții în protejarea mediului, ci și valoarea educației civice în rândul tinerilor participanți, demonstrând solidaritatea și angajamentul cetățenilor față de natură.