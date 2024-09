S-a lansat revista bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din județul Maramureș

Proiecte educaționale realizate în 40 de unități de învățământ din județul Maramureș sunt prezentate în primul număr al revistei „Lectură, (in)formare, documentare”, lansat la Casa Corpului Didactic Maramureș (CCD). Revista, apărută la Editura „Maria Montessori” a CCD Maramureş, director Florin-Mihai Simion, a fost fondată de Ioana Dumitru, documentarist în cadrul Casei Corpului Didactic Maramureş (redactor-șef al acestui prim număr), și Rodica Mone, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Maramureş, secretar de redacție.

Din colectivul de redacție mai fac parte: Amalia Ardelean, Elisabeta Barbos, Amalia Remețan și Robert Șerban de la casa Corpului Didactic Maramureş. Coperta a fost realizată de Gigel Dumitru, informatician la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Baia Mare.

La lansarea revistei, care a avut loc în Biblioteca de la Casa Corpului Didactic Maramureş, în data de 19 septembrie 2024, au participat bibliotecare școlari și profesori documentariști din școlile din județ, dar și prof. Ligia Duruș și prof. Adrian Sabău, inspectori școlari ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Revista bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare se dorește a fi un instrument de promovare a lecturii și a activităților organizate în structurile infodocumentare din școli.

„Elevii care «cresc» în biblioteci sunt încrezători în capacitatea lor de a rezolva probleme și știu cum să găsească informații relevante și fiabile. În plus, ei reușesc să stăpânească instrumentele tehnologice pentru a accesa informații și pentru a comunica ceea ce au asimilat. Toate acestea pentru că bibliotecile școlare sunt un minunat loc și mijloc de consolidare și de îmbunătățire a predării-învățării în cadrul întregii comunități școlare. Dar bibliotecile școlare sunt și spațiile în care copiii deprind plăcerea de a petrece timp în compania cărții: copiii care citesc de plăcere nu se vor plictisi niciodată și nu se vor simți împovărați de rutina cotidianului, pentru că vor porni la drum alături de eroi, de personaje și vor trăi toate poveștile lor, vor descoperi lumi noi în care nu au mai fost și la care cei ce nu citesc nu au acces. Povestea fiecăruia dintre noi, ca cititor, începe cu o carte, peste care am dat în biblioteca din casa părintească, apoi încă una din sala de clasă, din biblioteca școlii, din universități, cei mai norocoși dintre noi ajungem să pășim în marile biblioteci ale lumii. Toți cei care citim ajungem să ne clădim Biblioteca din mintea și din sufletul nostru. Să ne amintim ce spunea Walt Disney: „În cărți există mai multe comori decât în cuferele piraților de pe Insula Comorilor!” Iată de ce bibliotecarii și profesorii documentariști se preocupă constant să clădească o bibliotecă în mintea și în sufletul fiecărui elev care le trece pragul”, a accentuat Rodica Mone, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Maramureş, fondator al revistei.

Documentarista Ioana Dumitru a adăugat că „articolele care alcătuiesc revista sunt rodul activităților organizate și desfășurate sub îndrumarea bibliotecarilor și a profesorilor documentariști în școlile din județul nostru; ele sunt și produse prezentate la absolvirea cursului destinat bibliotecarilor și profesorilor documentariști, inițiat și organizat de Casa Corpului Didactic Maramureș în anul școlar 2023-2024, „ABCDI – Activități specifice bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare din școli. Modele de bună practică”. Autorii articolelor acoperă, prin subiectele tratate, o gamă tematică foarte variată: ne sunt propuse activități pedagogice, culturale și artistice, care pun în centrul atenției lectura. Toate aceste articole sunt exemple de bună practică demne de urmat, construite inter, trans și pluridisciplinar, eficiența lor în dezvoltarea abilităților de lectură la copii/elevi fiind dovedită. Revista apare la Editura „Maria Montessori” a Casei Corpului Didactic Maramureș și, desi­gur, ne dorim să aibă viață lungă, în compania celor ce o vor construi în continuare și a celor care o vor citi ca pe un ghid care să-i însoțească în activitatea lor”.