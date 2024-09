Când se va termina prostia? Da’ nesimţirea?

Avem răspunsul din start, dat de probabil cel mai inteligent om al secolului XX. Două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul”, a spus Albert Einstein. Dar ne place nouă să divagăm, să căutăm nod în papură şi să scoatem la iveală noi şi noi mostre de prostie, nesimţire, ba chiar grobianism. Din societatea noastră. Pare că ne îndreptăm spre un loc fără întoarcere. Nu, nu biologic, acolo e clar, foarte clar.

România este pe locul 12 mondial în topul celor mai îmbătrânite ţări din lume. Presa a descoperit sate-localităţi în care nu s-a născut niciun copil anul acesta. Se mai echilibrează în august, când vin stranierii şi-şi înregistrează la primării copiii născuţi afară, „pe Spania, pe Germania şi pe Italia”, cum le place lor să zică. Avem noi un complex de superioritate inferioară sau de inferioritate superioară unic, nu ni-l poate lua nimeni… Dar avem şi tupeu. Dacă o vreme băieţii deştepţi din energie se făcuseră mici, sunt înapoi. Furnizorii nu cumpără de la producători, ci de la traderi, foşti şi actuali politruci sau băieţi cu ochi albaştri frumoşi. S-au pensionat, ce, să stea să taie frunze la câini? Fac un leu cinstit, extras indirect din jugulara poporului. Dar staţi aşa, e an electoral. Gospodăriile afectate de inundaţii în Moldova vor primi vouchere de 15.000 de lei pentru electrocasnice noi. Ceea ce, să ne iertaţi, e o discriminare grosolană, cu toată mila pentru oameni. Când au fost inundaţii la noi, li s-a râs oamenilor în nas. Li s-a cerut să se mute din zona inundabilă, dacă vor ceva. Apoi, a venit povestea cu obligativitatea asigurării locuinţei. Ia ghiciţi pe cine au refuzat companiile de asigurări să asigure? Tocmai pe cei de pe Culoarul Tisei. Din zone inundabile.

Dar pe de altă parte, bani avem. Nu pare, dar avem. „România va contracta în condiții avantajoase un împrumut de 920 milioane de dolari din Fondul pentru Finanțare Militară al SUA, pentru achiziția de echipamente și tehnică militară, acord ce va fi semnat la Guvern în prezența premierului Marcel Ciolacu și a ambasadorului SUA în România, Kathleen Kavalec”. Nu terminăm lucrări de infrastructură, autostrăzi tărăgănăm, centuri de oraşe, ba hai s-o zicem franc…şi pasarele şi supratraversări. Nu avem bani să dezvoltăm real turismul, să ne extragem singuri ţiţeiul din mare. Avem în schimb bani să cumpărăm fiare militare ce în 5 ani vor fi depăşite, la fel ca altele luate anterior. Noi, România, în cursa înarmărilor, suntem victime sigure, proştii satului. Pe când le luăm, a apărut ceva mai bun ce anulează „scula ta”. Asta e, ai lăsat creierele să plece… Unde e Ceauşescu cu laserele lui, legendare la propriu mai ales, cu care topea tancurile ruseşti? Şi apropo, dacă se termină războiul în toamna asta, revenim şi noi la normal, la investiţii în societate, în infrastructură, sau continuăm ba chiar ne apucăm să facem arme şi fiere verzi pe pereţi? Da’ mai ştii că nu suntem nişte strategi absoluţi? Că nu ne chiar pricepem? Păi să vedem…

„ Întreaga artă a războiului este bazată pe înşelătorie. De aceea, dacă eşti capabil, simulează incapacitatatea, dacă eşti activ, simulează pasivitatea. Dacă eşti aproape, fă să se creadă că eşti departe şi dacă eşti departe, fă să se creadă că eşti aproape. Când inamicul se concentrează, pregăteşte-te să lupţi contra lui; acolo unde este puternic, evită-l./ Victoria este obiectivul principal al războiului. Dacă ea întârzie, armele se tocesc şi moralul se macină. Când trupele vor ataca oraşele, ele vor fi la capătul puterilor. Când armata se va angaja în campanii îndelungate, resursele statului nu vor fi suficiente. Când armele îşi vor fi pierdut tăişul, când înflăcărarea se va stinge, când forţele vor fi epuizate şi vistieria va fi golită, suveranii vecini vor profita de slăbiciunea ta pentru a acţiona. Şi chiar dacă ai consilieri pricepuţi, nici unul dintre ei nu va fi în stare să întocmească planuri de viitor adecvate./ Dacă deja am auzit vorbindu-se despre succese într-un război de scurtă durată, dus fără îndemânare, n-am văzut încă un succes în cazul unei operaţiuni de lungă durată, chiar purtată cu iscusinţă. Căci nu s-a văzut niciodată ca un război prelungit să fie convenabil vreunei ţări. Cei ce sunt experţi în arta războiului nu au nevoie de o a doua recrutare şi o singură aprovizionare le este deajuns”. Sun Tzu-Arta războiului (a murit în anul 496 înainte de Christos…)