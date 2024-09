Câștigătorii Festivalului-concurs „Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei Anicuța” din Stremț

Într-o zi superbă de toamnă, în organizarea Asociației Ion al Anei, prin fondatorul ei, scriitorul Mihai Marian, în localitatea Stremț, sat aparținător comunei Băsești, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului concurs de interpretare muzică populară și instrument “Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei Anicuța”. Proiectul este menit să implice tineretul în redescoperirea valorilor din tradiția codrenească.

„Au fost multe emoții atât din partea concurenților, cât și a însoțitorilor lor. Văzându-i pe cei peste 30 de participanți, mi-am dat seama că România are copii frumoși, talentați, serioși, muncitori și cu frică de Dumnezeu. Dacă la ediția I marele câștigător a fost Paul Marincaș, la ediția a II-a Patricia Moldovan, la ediția a III-a Alexia Mance, la ediția a IV-a Andrei Bărbos, la ediția a V-a Eliza Lazăr, anul acesta marea câștigătoare a fost Oana Larisa Pop, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Artă Baia Mare, cu origini de unde vine și Anuța Iuga, adică Săliștea de Sus. O voce cu un timbru deosebit, un repertoriu muzical ales cu grijă și mulți ani de canto, pregătită cu profesionalism și dragoste de către prof. canto Mihaela Bob Zăiceanu”, a relatat scriitorul Gelu Dragoș, prezent la manifestare.

Ceilalți premianți au fost:

Categoria 6-10 ani

PremiuI I – Nechita Matei, Tarța Sofia

Premiul II – Grigor Antonia, Petrovan Sofia

Premiul III – Curcă Maria, Sălăjean Renata

Mențiune – Măciuca Mihai, Bota Alexandru

Categoria 11-13 ani

Premiul I – Deac Geanina Oana, Bărbos Miriam

Premiul II – Cristea Sofia, Pop Andrei

Premiul III – Bud Bianca, Florian Sarah Anisia

Mențiune – Buga Maria Andreea

Categoria 14-16 ani

Premiul I – Deac Alexandra Maria, Ciobanică Beatrix

Premiul II – Crișan Larisa, Negre Aida

Premiul III – Mihali Adrian

Categoria +18

Premiul I – Blaga Gabriel, Mureșan Florina

Premiul II – Deac Patric Marian

Secțiunea Doină

Premiul I – Deac Alexandra Maria

Premiul II – Blaga Gabriel

Premiul III – Deac Patric Marian

Instrumentiști

Premiul I – Goste Iulian

Premiul II – Deac Patric Marian

Premiul III – Curcă Gabriel

Juriul a fost condus de Gabriela Filip (membri: Malvina Madar Iederan, Diana Borodi, Vlad Deac, Marius Remeș).