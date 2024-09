Programul din weekend în fotbalul judeţean

O nouă rundă se va disputa la finalul acestei săptămâni în Ligile 4 şi 5 din fotbalul judeţean. Meciurile sunt prgramate sâmbătă şi duminică.

Seria Sud a Ligii 4 propune două meciuri atractive, la Lăpuş, unde va avea loc derbiul zonal dintre Atletic şi Bradul Groşii Ţibleşului, respectiv la Recea, Academica urmând să primească vizita celor de la Unirea Şişeşti.

Tot două meciuri cu conotaţii la vârful ierarhiei sunt programate şi în Seria Nord a eşalonului patru. Liderul Avântul Bârsana se va deplasa la Iza Dragomireşti, echipa de pe poziţia a patra, adversare ce sunt separate de doar trei puncte, iar la Vişeu de Sus, Bradul, locul secund în ierarhie, va avea derby cu Cristalul Cavnic, oponentă clasată pe poziţia a treia, componente cu acelaşi număr de puncte – 9.

În Seria 1 a Ligii 5, liderul Măgura Coaş are meci acasă cu Voinţa Târgu Lăpuş, formaţie plasată pe locul 3, iar Speranţa Cerneşti, ocupanta poziţiei a doua, merge la Fulgerul Lăschia, lanterna roşie.

Unirea Arieşu de Pădure, liderul din Seria 2, are derby în această rundă la ACS Satu Nou de Jos, adversar aflat pe poziţia a patra. Echipa de pe locul secund, Viitorul Gârdani are un meci facil la prima vedere, cu Măgura Codrului Oarţa de Sus, echipa de pe locul 5.

Liga 4, Seria Sud. Etapa 5:

• Sâmbătă, 28 septembrie, ora 17: Lăpușul Târgu Lăpuș – CS Fărcașa.

• Duminică, 29 septembrie, ora 17: Atletic Lăpuș – Bradul Groșii Țibleșului; Progresul Șomcuta Mare – CSO Minerul Baia Sprie; Academica Recea – AFC Șișești.

Liga 4, Seria Nord. Etapa 6:

• Duminică, 29 septembrie, ora 17: AS Remeți – Salina Ocna Șu­gatag (ora 16); Iza Dragomirești – Avântul Bârsana (ora 16); Bradul Vișeu de Sus – Cristalul Cavnic (ora 17); Recolta Săliștea de Sus – Plimob Sighetu Marmației (ora 17). Zorile Moisei stă.

Liga 5, Seria I. Etapa 5:

• Sâmbătă, 28 septembrie, ora 17: Viitorul Culcea-Săcălășeni – Viitorul Cupșeni.

• Duminică, 29 septembrie, ora 17: Măgura Coaș – Voința Târgu Lă­puș (ora 15.30); UAC Europe – Gloria Chechiș; Fulgerul Lăschia – Speranța Cernești. Rapid Satu Nou de Sus stă.

Liga 5, Seria II, etapa 5:

• Sâmbătă, 28 septembrie, ora 17: ACS Satu Nou de Jos – Unirea Arieșu de Pădure.

• Duminică, 29 septembrie, ora 17: Viitorul Gârdani – Măgura Codrului Oarţa de Sus; PHP Iadăra – Speranța Fersig (teren Mireşu Mare); Athletic Remetea Chioarului – AS Mireșu Mare. AS Ulmeni stă.