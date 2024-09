Gura lumii☺O curte de bloc pisicesc

Dacă nu ştiaţi, şi lu­mea celor care nu cuvântă are reguli şi viaţă socială. În curtea unui bloc din zona veche a Băii Mari, are loc zilnic şedinţă pisicească.

Iniţial, am crezut c-o fi ceva ţeavă de apă caldă şi vin toamna-iarna la căldurică. Nici vorbă. Zi de zi, în curtea acelui bloc, vin pisici de peste tot, la şedinţă. Nu musai le hrăneşte cineva. Dar vin. Şi de la blocuri, şi de la case. Şi elegante, şi „de cartier”.