Curs de resuscitare și salvare, în caz de înec

Accidente de acest fel se pot întâmpla oricui. Un aliment, solid sau lichid, care ajunge pe căile aeriene blochează respirația și de aici până la tragedie mai e doar un pas.

În astfel de situații este necesar să se intervină rapid, orice secundă de întârziere este un pas mare spre tragedie. Dar adevărul este că ni se poate întâmpla oricând, iar când vine vorba despre copii, panica se instalează și mai repede.

Orice adult ar trebui să aibă cunoștințe elementare despre salvare în caz de înec sau manevre de prim ajutor, resuscitare.

Părinți Salvatori organizează astfel de cursuri în Baia Mare, în cursul lunii octombrie.

„Nimeni nu trebuie să trăiască cu panică, dar asemenea accidente se pot întâmpla ORICUI. ORICÂND. ORIUNDE. Pentru că o persoană (și un copilaș, în special) SE POATE ÎNECA oricând… Se poate îneca cu lapte de la sân, apă sau ceai… Se poate îneca cu salivă sau vomă… Se poate îneca cu orice obiect mic pe care îl bagă în gură… Se poate îneca cu mâncare…”, arată organizatorii cursului.

Prim ajutor în caz de stop cardio-respirator

Stopul cardio-respirator poate apărea în special la adulți. Ca urmare a unor afecțiuni cardiace – de cele mai multe ori fără antecedente medicale cunoscute.

Luni, 14 octombrie, la ora 17, are loc cursul de resuscitare, defibrilare și salvare de la înec. Evenimentul are loc în clădirea Millennium Business Center (în centrul vechi) și este susținut de Vasile Vlașin, fondator al Fundației Părinți Salvatori – instructor și membru al Consiliului European de Resuscitare

Cursul este structurat în trei module:

• modul teoretic – suport vital de bază

• modul emoțional – gestionarea reacțiilor psiho-emoționale, având în vedere că cel mai important moment al unei intervenții este depășirea șocului emoțional

• modul practic – se exersează cu 27 de manechine diferite (adulți, copii, sugari), veste de exercițiu, defibrilator automat, simulator de victimă etc.

Cursul, în valoare de 450 lei/persoană, este oferit fără taxă, în memoria lui Luca, fiul fondatorului organizației, pe care l-a pierdut după ce s-a înecat cu mâncare.

Participanții au posibilitatea să facă o donație, pentru a susține proiectul Părinți Salvatori.

Donația se poate face direct la curs, în numerar, pe bază de tabel centralizator al donațiilor sau online, cu cardul, la linkul parintisalvatori.ro. Tot acolo se pot face și înscrierile la curs.