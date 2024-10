Liga 5 – luptă echilibrată în Seria 2

Măgura Coaş a câştigat meciul din etapa 5 a Seriei 1 a Ligii 5 şi este în continuare la şefia seriei, însă are un meci în plus faţă de principala urmăritoare, Speranţa Cerneşti, formaţie care are de recuperat numai un punct.

În Seria 2 lupta este extrem de echilibrată şi după runda 5 avem cinci echipe cu acelaşi număr de puncte, 9, însă două dintre competitoare au cinci jocuri disputate.

Rezultate Seria 1, etapa 5: Viitorul Culcea-Săcălășeni – Viitorul Cupșeni 6-2 (3-1); Măgura Coaş – Voința Târgu Lăpuș 3-1 (2-1); UAC Europe Dumbrăvița – Gloria Chechiş 2-2 (1-0); Fulgerul Lăschia – ACS Speranţa Cerneşti 1-5 (1-3). Rapid Satu Nou de Sus a stat. Clasament: 1. Măgura Coaş – 11 p (5 j); 2. Speranţa Cerneşti – 10 p (4 j); 3. Viitorul Culcea-Săcălăşeni – 7 p (4 j); 4. UAC Europe – 7 p (4 j).

Rezultate Seria 2, etapa 5: ACS Satu Nou de Jos – Unirea Arieșul de Pădure 5-1 (3-1); Viitorul Gârdani – Măgura Codrului Oarţa de Sus 2-3 (2-0); PHP Iadăra – Speranța Fersig 2-2 (1-0); Athletic Remetea Chioarului – AS Mireşu Mare 3-4 (1-1). AS Ulmeni a stat. Clasament: 1. ACS Satu Nou de Jos – 9 p (5 j); 2. Viitorul Gârdani – 9 p (4 j); 3. Unirea Arieşu de Pădure – 9 p (4 j); 4. Măgura Codrului Oarţa de Sus – 9 p (5 j); 5. AS Ulmeni – 9 p (4 j).