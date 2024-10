Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Cum se vede de jos în sus flic-flacul politic?

Știți fenta cu Klaus senator, peste 5 minute nu mai e? Alohamora. In gardio leviosa! S-au distrat cei de la centru de numa… Cum s-a văzut aici? Să vedem paginile de Facebook ale liderilor.

”Disperat să puncteze politic în fiecare zi, președintele P… nu își mai respectă înțelegerile, își încalcă cuvântul, sperând să mai câștige câteva procente electorale. Proiectul care permite președinților în funcție să candideze la final de mandat este o propunere asumată de P… și Marcel C., care apoi brusc a fost lovit de amnezie și răzgândealǎ, trecând la atacuri politice inutile și la minciuni aruncate în spațiul public”.

Celălalt lider de MM?

”P… alege să respecte voința românilor, iar dorința majorității este ca legea să nu fie schimbată pentru a servi intereselor unui singur om, doar pentru că așa vrea P…, care amenință că va rupe coaliția. Modificările propuse încalcă Constituția României și acest lucru nu poate fi tolerat nici de social-democrați și nici de românii care, într-un număr foarte mare, ne-au cerut imperios să nu votăm acest proiect. După ce “prim-turistul” României a pierdut orice șansă de a continua excursiile din funcții înalte la nivel european, acum are nevoie urgentă de un nou loc de muncă la stat. Se pare că meditațiile nu sunt o opțiune”.

Ghinion. În doar o lună de zile, P… Maramureș își va adăuga pe listă propriul șomer – pe (…), care se agață cu disperare de un alt post călduț la stat. Nimic surprinzător, de altfel.

Urmează doar modelul mentorului său: ”Vreme bună, vre­me rea, Iohannis e umbrela mea!”

Între timp, analiștii zic așa: ”Din păcate, aceste luni vor fi prilejul mimării unei lupte pe viață și pe moarte între partide, care nu vor face decât să-și prelungească alianța, în cazul PSD și PNL, eventual UDMR, sau neputința, în cazul AUR și USR”.

Superbă minciună electorală

”Am oprit campania electorală! Donăm sumele alocate românilor afectați de inundații! Nu lăsăm pe nimeni în urmă!” – zice un partid.

Doar că bannerele lor sunt peste tot și recent i-au făcut loc pe liste legendarului mogul al fotbalului, nea Jiji. Care nu a intrat în față așa, de prieten, ci pe bani. Dar lasă, noi, proștii de felul nostru, vă credem că v-ați oprit. Postarea anterioară e cu miting cu stadionul plin…

Hopa! Dacă prietenul şi colegul intră, o face?

”În calitate de deputat în Parlamentul României fac o declarație clară și fermă: nu voi beneficia de pensie specială, pentru că îmi voi da demisia înainte de încheierea mandatului. Aleg să fac acest gest din respect pentru românii care ne-au trimis în Parlament să le reprezentăm interesele, nu să profităm de privilegii nemeritate. Îi provoc pe toți colegii parlamentari aflați la primul mandat să urmeze acest exemplu și să arate că respectă cu adevărat cetățenii acestei țări. Le cer să demisioneze cu o zi înainte de finalul mandatului. Eu, personal, nu voi beneficia de pensie specială, iar acum aștept același angajament din partea tuturor celor care pretind că reprezintă cu adevărat interesele românilor!”

Fain! Respect! Doar că al dvs. nou prieten primar a mai făcut una de asta, chiar o avem în poză, zicea că nu vrea pensie de primar. Specială. Pe de altă parte, legenda zice că, din două cele mai mari salarii în orașele de MM, unul era al dânsului. Mult succes în a vă convinge colegii că nu vor pensie. Mai ales că unii se organizau, când se vorbea de tăierea pensiilor speciale, să dea în judecată Statul, împreună și pe rând, ca să blocheze. Noroc cu judecătorii…

Democraţie selectivă avem noi

Atunci când au fost aleşi, a triumfat democraţia. Acum, că au pierdut alegerile, poporul e prost, nu i-a meritat, ceilalţi au furat, au folosit popi, au adus flotanţi. Da, real, dar şi voi la fel. Aşa că acum, cu scârbă demnă de o viaţă mai bună, au plecat în concedii şi au lăsat instituţiile goale. Într-o anume primărie din Maramureş am găsit doar uşa de la intrare deschisă, restul închise cu cheia. Nimeni, în timpul săptămânii, în zi de lucru, înainte de amiază, nici măcar la ora mesei. Dar ceilalţi, ceilalţi care au confirmat, au rămas, poporul e bun şi drag, s-a arătat dreptatea, democraţia a învins… unde-s? Că la fel de goale-s instituţiile şi unde titularii au învins. Aparent, au înfrânt. Propriul electorat. Care aşteaptă să se pună în faptă promisiunile. Dar vedeţi dvs, e perioadă de pace. La vânătoare, există aşa-zise ”zone de odihnă”, unde animalele sunt lăsate în pace. Sigur, de ele ştiu şi braconierii şi nu le prea lasă. Acum, zone de odihnă sunt primăriile. Bugete n-au. Investiţiile ţârâie. Urmează peste 2 săptămâni depunere de jurământ. Apoi lupte de numire a noului viceprimar. Mici trădări, reîmprieteniri. Iar tanti Florica şi badea Ion aşteaptă nedumeriţi să li se retrocedeze pădurea luată de comunişti în `52. Să li se facă asfalt spre casă şi să aibă şi ei pe uliţă o lampă, să vadă cu ce maşină vin copiii vecinului din Italia.

Mor de grija altora! Creștinește!

Hashtag followers şi top fans, atenție la mine! Maramureșul stă atât de bine încât dăm bani din fondul de urgență sinistraților din Moldova. Deși câteva primării din Maramureș nu mai au bani de salarii de luna trecută. Apoi, ne asigurăm tot sprijinul raioanelor din Republica Moldova în proiecte, parcurs european etc. Și n-am văzut nici la Castane și nici la Zu măcar un ”pretin moldovean” cu vin de ăla bun de-al lor, așa, ca între frați.

Bine, Putin zicea că-i bun de vopsit gardurile, nu de băut, aluzie la chimicale, da’ tot l-am fi gustat frățește. Apropo, știți cum vor spune ei în engleză ”Te iubesc”, după integrarea ieuropeană şi inevitabila ”anglizare” şi mondializare? „Ti lovesc!”

