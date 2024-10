Hramul Mănăstirii Rohița

Duminică, 1 octombrie 2023, sărbătoarea Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Rohița, Protopopiatul Lăpuș, cu prilejul hramului, în fruntea unui mare sobor de preoți și diaconi și a unei mari mulțimi de credincioși.

„Mănăstirea „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” din localitatea Boiereni, Țara Lăpușului, în vecinătatea Sfintei Mănăstiri Rohia, își serbează în fiecare an, la întâi octombrie, hramul „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”. Această mănăstire are o istorie străveche, lungă și zbuciumată, nu se știe data întemeierii ei istorice. Se știe că la 1700 exista această mănăstire ca vatră sihăstrească în acest ținut și că la 1762 a dispărut odată cu cele 150 de mănăstiri și schituri. Au fost distruse de imperiul habsburgic în Transilvania prin generalul Bukov și tunurile lui și flăcările lui de foc. Cele de zid au fost dărâmate cu tunurile, cele de lemn au fost incendiate și, uneori, sihaștrii sau călugării au refuzat să iasă din biserici și au ars odată cu bisericile lor, ca o mărturie a jertfei Bisericii Ortodoxe în această parte a României, Transilvania. Mănăstirea a fost reînviată în 1990. Locuitorii din această localitate au păstrat în tradiție evlavie față de loc. La îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian au început să vină o dată pe an aici în pelerinaj. Exista o cruce de piatră așezată pe locul unde a fost mănăstirea și veneau împreună cu Părintele Emil Man ca să se roage aici o dată pe an. Apoi, prin 1985, au construit o modestă biserică de lemn și au început să facă Sfânta Liturghie în prima duminică din luna iulie. În 1990 Mănăstirea Rohia a luat în grijă această sihăstrie ca să-i dea viață și am făcut propunerea, ca stareț al mănăstirii, ca să devină schit al Mănăstirii Rohia. În 1993, luându-ne atunci, oarecum, îndatorirea să construim aici o casă monahală și să pornim viață monahală, în 1993 a venit Părintele Arhimandrit Vasile Filip, actualul stareț, împreună cu doi viețuitori, și a început viața monahală. Ulterior, s-a desprins de mănăstire, am lăsat să devină pe deplin autonomă, să devină mănăstire și este un loc foarte iubit de credincioși și pentru faptul că aici este un loc unde au sihăstrit călugări mult rugători și iubitori de Hristos și de dreaptă credință și pentru faptul că este așezată la o distanță mai mare de localitățile urbane, deci un loc în pustie, am putea să spunem, apoi și pentru faptul că am pus-o sub ocrotirea Maicii Domnului. În momentul în care am propus să fie ridicată la rang de mănăstire, am așezat-o sub „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, pentru că prima Sfântă Liturghie care s-a săvârșit aici de către Ierarh, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, a fost întâi octombrie 1990. Și atunci aceasta ne-a inspirat să o așezăm sub „Acoperământul Maicii Domnului”. Dăm slavă lui Dumnezeu că obștea monahală, care are cinci monahi, în frunte cu Părintele Arhimandrit Vasile Filip, a lucrat foarte frumos, a reorganizat casa monahală, pe care am construit-o Mănăstirea Rohia, a reorganizat și înfrumusețat biserica, pe care, apoi am târnosit-o, n-a fost sfințită niciodată de Arhiereu, au făcut acest Altar de Vară, au așezat clopotele în deal și au reaprins lumina duhovnicească în acest loc unde, ca la orice mănăstire, Sfânta Liturghie nu încetează și candela nu se stinge, rugăciunile sunt neîncetate și ele sunt, pentru poporul cel drept credincios, ca Maica Domnului să ne acopere cu cinstitul ei Acoperământ. Deși a fost o vreme mai rece, credincioșii au venit și de data aceasta în număr foarte mare, pentru că au multă și mare evlavie la Maica Domnului, pe care o rugăm să ne acopere cu cinstitul ei Acoperământ. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Din numerosul sobor de preoți și diaconi au făcut parte, printre alții, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, Arhim. Vasile Filip, starețul mănăstirii, Protos. Ioil Nicoară, starețul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuș, Pr. Cornel Mihai Gheduțiu, secretarul Protopopiatului Lăpuș, Pr. Gheorghe Pop din Fântânele, Pr. Vasile Mihai Hatos din Rohia, Pr. Indrei Buda din Baia Mare, Pr. Ciprian Gligan din Berința, Pr. Adrian Pop din Cărpiniș, Pr. Ioan Hojda din Rogoz, Pr. Nelu Cozma din Valenii Lăpușului, Pr. Cosmin Boga din Huta, Pr. Mihai Ciurea din Măgoaja, Pr. Florin Florian din Cufoaia, Pr. Nicolae S. din Strâmbu, Pr. Ioan Roșca, pensionar, Pr. Paul Grațian, Mănăstirea „Înălțarea Domnului” Făget, Pr. Bogdan Perța din Protopopiatul Beclean, Pr. Gheorghe Druță din Motiș, Protopopiatul Zalău, Pr. Ioan Chelințe, pensionar, Pr. Gavril Cință, pensionar, Pr. Gavril Gretiniuc din Dej, Pr. Vasile Tuns din Cernești, Pr. Silviu Pop, pensionar, Pr. Călin Pop din Urișor, Pr. Simion Buta din Spermezeu, Pr. Ciprian Bud Tâmbuș din Fânațe, Pr. Cristian Chindriș din Someșeni, Satu Mare, Pr. Nicolae Coroian din Bicău, alți preoți invitați, care au slujit sau au îndeplinit alte ascultări liturgice sau mănăstirești, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Masa de hram a fost dată de credincioșii din Parohia Rogoz, paroh Pr. Ioan Hojda.

La Sfânta Liturghie s-a rugat împreună cu credincioșii primarul nou ales al orașului Tg. Lăpuș, Vlad Herman.

Cuvântul de învățătură

„Ziua de întâi octombrie este sărbătoare închinată Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, mai exact Sfântului ei Acoperământ, care ne acoperă de tot răul. Avem patru sărbători mari, praznice împărătești, evident, închinate Maicii Domnului: e vorba de Nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie, Intrarea în biserică a Maicii Domnului, în 21 noiembrie, sărbătoarea Bunei Vestiri, a Întrupării Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, în 25 martie, și Adormirea Maicii Domnului, în 14 august. Apoi avem și Alte câteva sărbători mai mici, printre care cea mai importantă este aceasta a Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Apoi avem Așezarea Veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica din Vlaherne, în 2 iulie, și mai sunt încă 4 sărbători mici, dar dintre cele mai mici este această sărbătoare, care a fost așezată în amintirea unei minuni mari, a unei minuni care s-a petrecut pe vremea împăratului Leon cel Înțelept”

„În amintirea acelui moment este așezată sărbătoarea de astăzi, care, în lumea slavă, la poporul rus, mai ales, are foarte multă evlavie și noi, românii, care iubim pe Maica Domnului, pentru că România este socotită și numită „Grădina Maicii Domnului”, pentru mulțimea bisericilor, pentru mulțimea Răstignirilor și pentru mulțimea mănăstirilor închinate Maicii Domnului. Foarte multe mănăstiri sunt închinate Maicii Domnului, de aceea România este un pământ creștin, profund creștin, un popor creștin. Poporul român are atât de multă evlavie la Maica Domnului, pentru că am crescut în brațele Maicii Domnului, am iubit-o și am cinstit-o din copilăria noastră.”

„Maica Domnului este mereu cu noi. În Biserica Ortodoxă cultul Maicii Domnului este de un echilibru desăvârșit. Noi o numim Născătoare de Dumnezeu. Sinodul III Ecumenic de la 381 a numit-o Născătoare de Dumnezeu și, apoi, la Sinodul din 451 au numit-o Pururea Fecioară…”

Daruri

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea obștii mănăstirii o icoană cu Sfântul Cuvios Siluan Athonitul și o cruce de binecuvântare, executate în tabăra de pictură care se organizează în fiecare an la Mănăstirea Rohița.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”