„În prima zi în care am ajuns aici, mi-am pregătit ziua în care voi pleca”

Interviul nostru cu Rudolf Stauder

La începutul anului 2022, în func­ția de prefect al județului Maramureș a fost numit Rudolf Stauder. Acum, în condițiile în care urmează alegerile prezidențiale este posibil să existe schimbări și la conducerea acestei instituții.

De la preluarea mandatului, actualul prefect a avut de ges­tionat mai multe situații de criză. Despre toate aceste provocări, dar și despre cele mai importante reușite ale Instituției Prefectului, aflați detalii în interviul de mai jos.

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări ale acestui mandat?

Rudolf Stauder: Provocările au fost mai multe. Prima provocare mare prin care am trecut a fost gestionarea crizei Covid. A trebuit să luăm decizii prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a proteja populația și pentru a nu se răspândi boala. Au fost foarte multe localități care au fost în carantină și pentru asta a fost nevoie de foarte multe resurse. Ulterior a fost criza deșeurilor, când știți bine că au rămas deșeurile pe străzi, în municipiul Baia Mare. Am primit sprijin din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție unde să transportăm deșeurile. O altă provocare a fost Războiul din Ucraina și criza refugiaților. În primele zile de la izbucnirea conflictului am încercat să organizăm acel flux de la frontieră și să venim în sprijinul refugiaților.

Reporter: Care considerați că sunt cele mai importante reușite ale acestui mandat?

R.S.: Sunt acele lucruri pe care am reușit să le deblochez și să le pun pe un făgaș normal. Spre exemplu fondul funciar, Legea 123, situațiile în care am reușit să intervenim prin CJSU și unde am reușit să rezolvăm multe probleme. Am reușit acest proiect de finanțare la Serviciul de Înmatriculări. Este singurul proiect european pe care Instituția Prefectului a putut să-l acceseze, nefiind coordonator principal de credite, având în vedere că clădirea de pe strada Școlii aparține de Instituția Prefectului și acea clădire a fost eligibilă pentru această finanțare.

Reporter: Ce ați învățat din experiența de a fi prefect al județului?

R.S.: Am învățat în primul rând cum să tratez situațiile dificile, cum să rămân vertical, să văd lucrurile ca atare. Am încercat pe cât se poate de mult, să nu duc acasă încărcătura pe care o acumulam în orele de serviciu, ca să pot să mă concentrez pe familie, pe copii, ca să am o viață normală.

Reporter: Ca o concluzie a acestui mandat…

R.S.: Sunt mulțumit. În ceea ce mă privește, așa cum am spus și în jurământul pe care l-am depus, voi face tot ce îmi stă în putință ca să mă ridic la nivelul așteptărilor și să fac ce știu eu cel mai bine pe funcția pe care o dețin în acest moment. A fost un mandat nu foarte ușor, având în vedere ce v-am spus și anterior. Este un mandat în care aș putea spune că le-am cam parcurs pe toate.

Reporter: Ce rezervă viitorul? Rămâneți în continuare în funcție?

R.S. Nu știu, nu aș putea spune în acest moment ce se întâmplă pe viitor. Noi servim patria până în momentul în care va trebui să plecăm. Am spus o vorbă la momentul în care am intrat pe ușa instituției: În prima zi în care am ajuns aici îmi pregătesc ziua în care voi pleca.