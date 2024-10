Noi discuţii la minister despre Iazul Bozânta

Primarul din Tăuţii-Măgherăuş s-a deplasat, din nou, la Bucureşti, cu o problemă arzătoare pentru întreg judeţul. Cea a poluării cauzate de Iazul de decantare de la Bozânta.

Autoritatea locală încearcă de ceva vreme sensibilizarea guvernanţilor cu privire la această problemă, însă până acum fără prea mare succes.

„Am participat la o întâlnire de lucru la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului cu Daniela Nicolescu – secretar de stat şi Florin Alexe – deputat de Maramureş. Am abordat următoarele teme: ecologizarea iazului de decantare Bozânta Mare – proiect care în acest moment se afla în stadiul de revizuire la Cepromin Deva, urmând ca la finalul acestui an să fie aprobat de către Ministerul Economiei. Apoi am avut discuții privind exploatarea potențialului turistic din zona Nistru, Băiţa şi Ulmoasa. Avem încredere că problema poluării iazului va fi rezolvată în cel mai scurt timp” – a punctat primarul Dumitru Marinescu.