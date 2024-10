Au maramureșenii umor. Bun, fain, sănătos. Uite ce reclamă are omul pe mașină. Cât pe ce să-i lăsăm și numărul, da’ dacă l-am pozat din mers și nu am cerut voie… Am mai văzut mostre faine. Căvnicarul ce scrie pe baraca de tablă Garaj, cu litere cât omul…ca să fie clar. Moroșanul ce pune tablă pe câmp: “Teren otrăvit” sau “Atenție, cuie”. Ca să nu treci sau să nu te pui să paști…