În centrele de zi, vârstnicii descoperă o nouă familie

Centrele de zi vin în sprijinul seniorilor care se simt singuri și-și doresc să facă parte dintr-o comunitate. Cât de mult le poate schimba viața un astfel de centru, aflăm din povestea Mariei, care a ales să frecventeze Centrul de Zi „Caspev” din Baia Mare. Aici a descoperit o nouă familie, după cum ea însăși mărturisește.

„Numele meu este Maria, am 68 de ani și de 3 ani am descoperit Centrul de zi „CASPEV”, din acel moment viața mea s-a schimbat în cel mai frumos mod posibil. Aici, la Caspev, nu doar că am găsit sprijin și îndrumare, dar am descoperit și o adevărată comunitate de oameni calzi și primitori. Am acces la informații utile, dar și la consiliere socială, iar sănătatea noastră este pe primul loc datorită programelor de educație pentru sănătate și serviciilor socio-medicale de care beneficiem. Consilierea psihologică ne ajută să ne menținem mintea limpede și să facem față oricăror provocări din viața de zi cu zi” – spune aceasta.

Alături de alți seniori, Maria participă și la activități sportive care o ajută să se mențină în formă. Printre evenimentele preferate la care ia parte cu drag, se numără șezătorile, care aduc la viață tradițiile satului arhaic.

„Participăm la diferite activități socio-culturale și sportive care ne fac să ne simțim din nou tineri și activi. Fiecare săptămână aduce ceva nou: dezbateri, grupuri de suport și, preferatele mele, șezătorile tradiționale. Aici, retrăim împreună frumusețea tradițiilor și învățăm unii de la alții, indiferent de generație. Nu pot să nu amintesc de evenimentele sociale de grup, unde ne întâlnim să ne distrăm, să povestim și să ne simțim ca o mare familie” – mai spune Maria.

În final, ea îi încurajează și pe alți seniori din Baia Mare să îndrăznească să se adreseze centrelor de zi, pentru că o astfel de experiență le poate face viața mai frumoasă.

„Este un loc unde îți găsești prieteni noi, unde ești ascultat și unde fiecare zi aduce o activitate care îți face viața mai frumoasă. Îi încurajez pe toți cei care caută o oază de liniște, suport și activități interesante să ni se alăture”, concluzionează Maria.