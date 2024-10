Vremea belvederilor a sosit!

Odată cu ridicarea norilor, am avut ocazia să începem să vedem și fața frumoasă a toamnei. Cu aerul curat, fără vapori, ai șansa unor priveliști impresionante.

De sub Prisnel, de pe un deal de margine de județ, între Vărai și Fericea, am văzut Baia Mare perfect, cu ochiul liber și cu aparatul foto. La fel, din Boiu se vedea departe spre Sălaj Piatra Vimei. Vine vremea de urcat dimineața devreme la munte, pentru belvederi!