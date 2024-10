Zilnic, o femeie din Sighetu Marmației va protesta în fața sediului DSP

O femeie din Sighetul Marmației a ajuns la capătul răbdării din cauza zgomotului puternic produs de o spălătorie situată peste drum de locuința sa. În ciuda sesizărilor la instituțiile abilitate, de peste 5 ani de zile, nu s-au luat măsuri.

Florentina Bococi povestește că spălătoria s-a deschis în urmă cu 5 ani de zile și de atunci a început calvarul. Cu toate că a făcut numeroase sesizări la instituțiile abilitate, nimic nu s-a schimbat. Pentru a-și manifesta nemulțumirea, ea s-a decis să protesteze zilnic în fața sediului Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș, situat pe strada Victoriei din Baia Mare, în speranța că se vor lua totuși măsuri.

„Sunt aici în fața DSP-ului pentru abuz în serviciu din partea angajaților instituției. Am protestat și săptămâna trecută și voi protesta toată luna, între orele 10 – 12. Acum 5 ani s-a deschis o spălătorie în fața casei mele din Sighetu Marmației, situată pe strada Alexandru Ivasiuc. Spălătoria se află la numărul 76, iar eu locuiesc la numărul 67, vizavi. De 5 ani de zile suportăm gălăgia, zgomotul este foarte mare de la aparatele de spălat și aspirat. De când s-a deschis această spălătorie, toți vecinii suntem terorizați. Nu-și avea locul acea spălătorie între case” – a declarat Florentina Bococi, pentru Graiul Maramureșului.

În urma sesizărilor sale, în prima jumătate a acestui an s-a făcut un studiu de impact, în care se specifică o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească agentul economic, pentru a diminua zgomotul produs de desfășurarea activității. Florentina Bococi spune că nu s-au efectuat modificările respective.

„În luna aprilie s-a făcut un studiu de impact, în urma solicitărilor făcute de mine inclusiv la Ministerul Să­nă­tății. Studiul a fost făcut de o firmă din Cluj, privată. Acea firmă le-a dat o serie de condiții obligatorii care trebuie respectate, mai exact: să pună perdele grele, din cauciuc, la boxe; să nu claxoneze; să nu țină motorul pornit în incinta spălătoriei; să respecte programul de func­ționare. Nu au voie să desfășoare alte activități, dar ei spală și covoare și canapele. Am făcut și poze și filmări. Am filmat apă pe trotuar, am filmat inclusiv o fetiță cu bicicleta, de 4-5 ani, când a căzut în băltoaca cu spumă, pe trotuar. Ei nu iau în considerare pozele și filmările făcute. Voi face o nouă sesizare, a treia. Am două nepoțele care nu se pot odihni din cauza zgomotului. Există orele de liniște și am făcut o sesizare la poliție. Am primit răspuns că nu sunt măsurători pe baza cărora să poată să vină să oprească activitatea, în orele de liniște. Este de râsul curcilor ce se întâmplă” – mai spune aceasta.

Am solicitat un punct de vedere și din partea conducerii DSP Maramureș pe care, până la încheierea ediției, nu l-am primit. Vom publica răspunsul în momentul în care oficialii instituției îl vom trimite.