Ionel Bogdan: Parteneriatul cu Ambasada SUA în România contribuie la dezvoltarea și promovarea Maramureșului

Excelența Sa Kathleen Kavalec, Ambasadorul SUA în România, s-a aflat timp de două zile în Maramureș, într-o vizită de lucru, cu scopul consolidării parteneriatului de securitate dintre SUA și România, a diplomației culturale și a legăturilor interumane.

Doamna ambasador Kathleen Kavalec, alături de delegația care o însoțește, a mers la șantierul noului Pod peste Tisa, un obiectiv strategic pentru județul Maramureș și pentru România. Pe șantier au fost prezenți, în vizita de lucru, alți doi ambasadori, Alexandru Victor Micula, Ambasadorul României în Ucraina, Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România, Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, Florin Grațian, Consulul României la Solotvino, Miroslav Bilețchi, Guvernator Interimar al Regiunii Transcarpatia, Florin Coman, șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului și reprezentanți din aparatul de specialitate al Consiliului Județean.

Lucrările la noul pod peste Tisa sunt avansate datorită parteneriatului trainic dintre CNAIR, Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Maramureș și având în vedere deschiderea și sprijinul diplomatic consistent pentru finalizarea acestui obiectiv strategic, se estimează că anul viitor va fi deschis traficului.

“Mă bucur că doamna ambasador a acceptat invitația de a vizita amplasamentul podului peste Tisa. Acest proiect este un vis pe care noi, maramureșenii și regiunea Transcarpatia, îl avem de mai bine de 20 de ani. Chiar dacă nu este cel mai mare proiect al Consiliului Județean Maramureș din punct de vedere financiar, este cel mai important proiect, pentru că are câteva obiective extrem de importante pentru ambele țări și pentru ambele regiuni, nu este doar despre economie, este și despre legătura dintre oameni.

Pe partea românească, în Maramureș, avem peste 30.000 de vorbitori de limba ucraineană, iar pe partea ucraineană avem de asemenea un număr considerabil de vorbitori de limba română. Oamenii au rude, prietenii, conexiuni între ei, dar nu au puncte de trecere a frontierei. Cu acest proiect, pe lângă partea economică, care este foarte importantă pentru Sighetu Marmației, pentru Maramureș, Solotvino și pentru întreaga regiune, contribuim la conexiunea dintre oameni și construim noi punți de legătură.

Acest proiect va fi finalizat, sunt convins de acest lucru, avem întregul sprijin al Ministerului Transporturilor, și am încredere că în 2025 putem să ne bucurăm cu toții de această investiție”, a declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean.

De asemenea, Excelențele Lor, Kathleen Kavalec, Ambasadorul SUA în România și Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România, au avut miercuri o întâlnire de lucru la sediul Consiliului Județean Maramureș, în cadrul discuțiilor abordându-se dezvoltarea de noi parteneriate care întăresc relațiile de prietenie și susțin dezvoltarea economică a Maramureșului.

“În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Maramureș, am reușit să consolidăm relații diplomatice serioase și solide, bazate pe sprijin reciproc și schimburi de experiență în domeniul economic și cultural, alături de Ambasada Statelor Unite ale Americii, iar pentru asta sunt profund recunoscător Excelenței Sale, Kathleen Kavalec, pentru deschiderea cu care privește acest parteneriat. Întâlnirea de lucru confirmă că Maramureșul se dezvoltă economic, administrativ și cultural datorită proiectelor pe care le-am implementat alături de colegii mei din Consiliul Județean Maramureș, menite să faciliteze o dezvoltare unitară a județului. În cadrul discuțiilor, am analizat proiectele majore care se află astăzi în diferite stadii de implementare, precum Podul peste Tisa, noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, cele 7 parcuri industriale de specializare inteligentă, precum și cele 2 campusuri pentru învățământ dual, care vor fi construite la Baia Sprie și Giulești.”, a declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean, la finalul discuțiilor.