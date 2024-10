Mattias Eskilsson – un suedez „adoptat” de Fanfara Municipală

Fanfara Municipală a ajuns un brand al Municipiului Baia Mare. A reușit să ajungă la inima iubitorilor de muzică de calitate prin disciplina impusă de dirijorul Fanfarei Municipale, Florian Mătăsaru, prin studiul constant, prin repertoriu, dar și prin profesionalismul instrumentiștilor care alcătuiesc componența orchestrei. Din primăvara acestui an, în cadrul Fanfarei a putut fi observat și un instrumentist cu alura unui cetățean scandinav.

Deși e nou venit în Fanfara Municipală, suedezul Mattias Eskilsson s-a adaptat rapid, așa că acum cântă la trompetă cu foarte mult talent și cu entuziasm atât piese patriotice, melodii folclorice ro­mâ­nești, cât și cântece din repertoriul internațional. Nu este singurul instrumentist venit în fanfară dintr-o altă zonă a lumii. De-a lungul timpului, prin Fanfara Municipală s-au mai perindat instrumentiști din Franța și China. Fiecare dintre ei și-a adus contribuţia la calitatea interpretării muzicii, la fel cum procedează și Mattias Eskilsson, cel care dă dovadă de multă seriozitate în ceea ce face, reușind să se integreze perfect în “familia” Fanfarei Municipale Baia Mare.

Primii pași muzicali: la trombon

Mattias Eskilsson a început să cânte de la 10 ani la trombon. La 11 ani, cânta deja profesionist, la trombon, în trupe de jazz, orchestre simfonice. În timp, Mattias s-a specializat și la alte instrumente. Așa că, a ajuns să cânte cu aceeași dezinvoltură și talent la instrumente de suflat, dar și la pian.

„De la începutul muzical cu trombonul s-au legat multe lucruri. Am făcut parte dintr-o mare formație profesionistă, un Big Band cu soliști din toată lumea care au cântat cu legendele muzicale. Am început să cânt la pian, am câștigat multe competiții de muzică clasică și jazz. Pianul a fost și rămâne o pasiune, cânt la multe instrumente ca profesionist” – mărturisește suedezul.

La 17 ani a devenit student la Universitatea din Malmo, Suedia, perfecționându-se atât pe partea instrumentală, cât și vocal.

„La 17 ani am intrat la Universitatea din Malmo. Am studiat trombon, pian, voce, tot ce înseamnă instrumente de suflat: tuba, trompetă etc. Am învățat și să dirijez, am făcut mai multe module pedagogice, am cântat în mai multe orchestre, apoi am acceptat diverse locuri de muncă, din postura de pianist. Am fost angajat la Opera din Malmo, ca și corepetitor la pian, cântam la pian și în orchestră. Am avut contracte în toată lumea: în Los Angeles, în Londra, timp de 8 ani, în Dubai, pe un vas de croazieră. Am fost și manager al trupelor de pe vapor, cel responsabil de trupa respectivă, să sune bine, să știe piesele” – mai relatează Mattias Eskilsson.

O poveste de iubire l-a adus în România

De altfel, pe un vas de croazieră a cunoscut Mattias o băimăreancă. Amândoi cântau, el la pian și ea vocal. S-au sincronizat nu numai muzical, ci și sufletește. Între cei doi s-a înfiripat o poveste de iubire, astfel încât în cele din urmă suedezul a acceptat să se mute în România. Inițial, cei doi au locuit în județul Vâlcea, la Horezu, dar ulterior s-au mutat în Baia Mare pentru că aici se simt mai bine.

„S-a întâmplat ca noi să ne întâlnim într-un contract, amândoi cântam pe un vas de croazieră. La început am fost simpli prieteni, s-a întâmplat să vrem să fim împreună. Și dacă am vrut să fim împreună, am renunțat la vasul de croazieră și am venit în România din 2017. În Baia Mare am venit în pandemie, în 2020 ne-am mutat aici. Noi locuim pe Valea Neagră, spre Izvoare. Îmi place foarte mult natura, îmi place apa de la izvor, mergem să culegem ciuperci, avem și grădină, animale”, își continuă povestea Mattias Eskilsson.

Din aprilie, trompetist la Fanfara Municipală

La Fanfara Municipală, Mattias a ajuns să cânte de pe la finalul lunii aprilie. Chiar dacă nu vorbea limba română, suedezul a fost imediat acceptat de colegi, mai ales că muzica are un limbaj comun și nu era nevoie de prea multe cuvinte. A ajuns în fanfară, la recomandarea unui colaborator, Dan Petric.

„Colegii sunt foarte calzi. Apreciază orice coleg nou. Au mai avut un coleg din China, unul din Franța. Culturile sunt diferite, dar mă adaptez. Mai știu și ei engleza. Eu învăț foarte mult acasă, limba română. E foarte greu, pentru că e un amestec de cuvinte din diferite limbi. Plus noi avem genuri, suedezii au un singur gen la toate cuvintele. Din luna aprilie cânt în fanfară. E la fel și în Suedia, când vine vorba despre sărbătorile naționale, există și acolo Ziua Drapelului, ziua națională. Aici e diferit că vin preoții, mai sunt slujbele religioase. Mai sunt mișcările militare, trebuie memorate piesele. Îmi place folclorul. Îmi place că toată lumea știe piesele. Fanfara cântă și piese suedeze, de exemplu de la Abba” – a adăugat Mattias Eskilsson.

Muzicianul mai punctează faptul că obișnuiește să studieze zilnic la trompetă câte 4-5 ore pentru ca în momentul în care vine în fața publicului totul să fie impecabil. De asemenea, Mattias compune muzică, are și un canal de YouTube unde poate fi urmărit.

„Când vreau pot să fiu foarte creativ pe plan muzical, improvizez, am și un canal de YouTube unde se regăsesc improvizații, aranjamente făcute împreună cu diverși colegi din Suedia, Anglia. Primeam comenzi de aranjamente de la trupe din Suedia. După ce am plecat din Londra și m-am întors în România mi-am luat o pauză. În momentul de față m-am concentrat mai mult pe partea muzicală cu Fanfara Municipală, trompeta e un proiect nou și vreau să mă perfecționez pe partea aceasta”- a adăugat Mattias Eskilsson.

S-a adaptat mai greu în România, dar a găsit și părți pozitive

Instrumentistul mai spune că încă nu s-a adaptat deplin în mediul din România, pentru că “e foarte diferit față de mediul din care provin. E foarte diferită lumea de acolo. Sunt unele lucruri care ar trebui schimbate și aici. Acolo e foarte liniște, e foarte curat”. Mattias mai precizează că nu e foarte încântat de mâncărurile românești tradiționale. În schimb, suedezul iubește legumele și fructele românești.

„Nouă ne place mai mult mâncarea mai naturală, să mâncăm proaspăt și sănătos. Bucătăria tradițională e foarte bună, dar foarte grasă. Noi nu suntem obișnuiți cu asta. Eu am fost vegetarian 4 ani până să vin în România. În România e cea mai bună calitate a mâncării. Aici mai găsești mâncare sănătoasă, mâncare bio, mâncare gătită în casă. Și noi facem foarte mult în casă conserve, gemuri, zacuscă. Mi se pare ok că mergi la piață și găsești un măr crescut în livadă”, accentuează trompetistul Fanfarei Municipale.

„Munții îmi plac mult. Mergem în multe drumeții, și câte o zi întreagă. Când eram în Suedia mergeam mult cu bicicleta. Am fost și la mare, dar la munte e cel mai bine” – subliniază suedezul.

El mai adaugă că cel mai dor îi e de părinții rămași în Suedia.

Muzica înseamnă muncă şi pasiune

Mattias Eskilsson îi îndeamnă pe băimăreni să aprecieze ceea ce au și să “guste” din plin muzica Fanfarei Municipale Baia Mare.

„Am văzut oameni din Baia Mare care vin la fiecare concert al Fanfarei Municipale. Mai aud și muzică de calitate. Să îi aprecieze cât mai sunt, proiecte de genul acesta nu se știe cât mai durează. Muzica aceasta live e din ce în ce mai puțin apreciată, lumea ascultă acum mai mult muzică digitală, muzică înregistrată, nu neapărat de calitate. Dacă mai au șansa să îi vadă să aprecieze că e live și să știe că e foarte multă muncă în spatele fiecărui concert. E o anumită disciplină. E mult efort, multă încordare, toată lumea se implică, muzica înseamnă muncă, pasiune și merită apreciată la adevărata valoare”, a concluzionat Mattias Eskilsson.