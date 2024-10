Mihai Morar, cetățean de onoare al județului Maramureș

După ce în luna august, în Baia Mare s-a desfășurat evenimentul Forza Zu, realizatorul matinalului de la Radio Zu, băimăreanul Mihai Morar a ajuns și cetățean de onoare al județului Maramureș. Propunerea pentru această distincție i-a aparținut chiar șefului administrației maramureșene, Ionel Bogdan. Președintele Consiliului Județean susține însă că această distincție nu are nicio legătură cu evenimentul organizat în colaborare cu Radio Zu, în Baia Mare.

„Trebuie să spun că în acest mandat este pentru prima dată când am propus eu un cetățean de onoare. Până acum am supus atenției voastre propunerile care au venit din partea consilierilor județeni din mandatul acesta sau din mandatul precedent. Omul pe care l-am propus azi plenului este unul dintre cei mai mari oameni cu o influență pozitivă asupra comuni­tă­ții la nivel național pe care Maramureșul îl are. E vorba despre Mihai Morar. Am auzit diverse discuții în spațiul public în ultima perioadă legată despre Mihai Morar, despre Forza Zu. Nu acest eveniment m-a determinat să îl propun pe Mihai Morar ca cetățean de onoare. Propunerea o am pe masă din noiembrie 2022. Nu am vrut să îl fac cetățean de onoare înainte de Forza Zu pentru nu se interpreta altfel” – a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

Recent, Mihai Morar a obținut premiul pentru cel mai bun influencer în Educație la nivel național.