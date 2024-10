Pamflet ☺ Declarație de intenție sau ce?

„Astăzi, Minaur trece prin momente grele, dar nu suntem singuri. În calitate de președinte ales al Consiliului Județean Maramureș mă angajez să fiu alături de Primăria Baia Mare și de conducerea clubului. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca Minaur să rămână un simbol al excelenței sportive, să ne bucurăm în continuare de spectacolul pe care acest club extraordinar îl poate oferi.

Pentru mine, Minaur nu este doar un club este o parte din viața mea, din identitatea acestui județ, și voi lupta ca să-i susțin mai departe parcursul spre succes. Hai MINAUR!”

Așa e. Dar la 2,4 milioane euro datorii? Oare un pic de curățenie înainte ar merge?

Alegem în cunoștință de cauză?

Listele parlamentare sunt, în sfârșit, interesante în Maramureș. Dramele din fundal doar se ghicesc, se întrevăd sau doar le miroși. Apar nume surpriză, doamne doctor, sindicaliști, e chiar interesant. Poți citi în liste. Dar stai…unde e prietenul nostru, etern parlamentar de Vișeu? Altă epurare? Sau avansarea aceea deja incertă în director de direcție națională? La alt partid, iar medic. Ne invită la o conferință despre sănătatea și viitorul României, sub patronajul partidului ce-l propulsează în loc eligibil. Iar interesant, e prima dată când o face. La alt partid, eligibil aproape, un primar bun. Mă, da’ notarii n-au bani să-și cumpere un post de parlamentar? Oamenii de afaceri? Doar medicii? Asta ar trebui să ne spună ceva, nu?

Lingușeala, mama sănătății politice

După ce n-a mai fost epurat de pe liste în favoarea unui ambasador, politicianul nostru realizat financiar din nord ne explică cum crede el, cât e de bun candidatul său.

“Mai mult, M.C. nu va fi genul de președinte care cere aeronave de lux pentru confortul personal, atunci când pleacă în deplasări externe, ci aeronave cât mai încăpătoare pentru delegații economice puternice, așa cum fac toți liderii europeni cărora le pasă cu adevărat de țară lor.”

A punctat? A punctat. Alta. „Reindustrializarea României reprezintă astăzi o necesitate, dar și o oportunitate de a ne afirma în plan european cu o industrie modernă, competitivă, capabilă să răspundă nevoilor viitorului și să ofere modele de succes. Guvernul C… și-a asumat acest obiectiv major, iar ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de prietenul și colegul meu (…) a prezentat câteva ținte strategice: schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții inițiale în sectoare industriale cu mare potențial de creștere; Construct Plus pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, pe fondul accelerării lucrărilor mari de infrastructură publică; InvestAlim, pentru dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare”. A punctat? Nu prea, ai dvs sunt la putere din 1990 încoace într-o formă sau alta, trebuiau făcute de prin 1995…

Cetățeni de onoare. Ce să mai… gest frumos

Cetățenii de onoare, un gest ce merită făcut. Poate unii care au muncit real, efectiv pentru Maramureș, ar trebui amintiți. Reamintiți. Alții reprezintă improvizații de moment. E ca la Rock’n roll Hall of Fame. N-au în juriu nici unul de meserie, să știe că e vremea să intre Judas Priest, Iron Maiden? Abia acum îl bagă pe Ozzy Osbourne, zilele astea, nu e sigur dacă ajunge, în scaun cu rotile. Așa și la noi. Avem oameni care au proiectat Maramureșul, au făcut strategii. Ce vor fi recunoscuți pe timpul vieții sau nu.

Unde se agață hărți în cuie

Campanie oriunde, că ne trebuie voturi!

“Deși, conform datelor recensământului, în multe localități din Maramureș nu trăiesc etnici maghiari, în unele dintre ele totuși trăiesc. Pe ei îi vom vizita în următoarea perioadă, îi sprijinim și îi aducem în viața comunității maghiare din județul Maramureș. Am început această călătorie în Poienile de sub Munte, Leordina și Petrova, urmează altele”.

Noi am zice mai degrabă să-i căutați pe Pietrosul Rodnei, pe Creasta Cocoșului și pe pârtiile de schi, ne întâlnim cu ei constant!!!

Prezentare haioasă și atât

Din păcate, unii minoritari știu mai bine limba română ca majoritarii. Din discursurile politice, din mesajele transmise, așa reiese. Ați văzut lansarea Șoșo… ce să mai comentăm?

“NATO și America să plece din România! Să vină ca turiști, să dea bani să ne vadă frumusețile!”, a se citi cu ton răstito- răcnit și cu spume mici la colț de gură.

Iată un profil interesant de candidat. “(…) proiectează un profil total diferit de ceea ce vedem în această campanie derapată dezolant în cruci, icoane, covrigi, apă răcoroasă, furnici, prune dulci și alte asemenea irelevanțe pentru alegerea ce trebuie făcută. Într-o combinație dominată de impostori, cu suspiciuni penale pe alocuri, (…) nu are nicio contestare în privința integri­tă­ții academice sau penale. Și-a făcut la timp școlile, două facultăți serioase, și cel mai important e că asta se vede în toată prestația domniei sale chiar fără să îi cercetezi CV-ul”. Hmmmm…

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.