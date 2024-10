Semnal de alarmă sindical • Tot mai mulți dascăli pensionari la catedră

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ semnalează „o situație dureroasă cu care se confruntă sistemul de educație din România – de la un an la altul, numărul cadrelor didactice care s-au pensionat, dar care optează să lucreze în continuare, la plata cu ora, este în creștere”. Sindicaliștii din în­vă­țământ dau vina pe salarizarea deficitară.

„Absolvenții de studii superioare nu sunt interesați de o carieră didactică din cauza demotivării salariale! În învă­ță­mântul românesc de stat, în ciuda creșterilor salariale care au fost acordate în ultima perioadă, venitul unui debutant rămâne în continuare insuficient pentru a acoperi nevoile de bază ale unui tânăr. În acest moment, vă reamintim că un profesor debutant are un salariu de până la 4.000 de lei net/ lunar”, precizează sindicaliștii din în­vă­țământ.

FSLI transmite că „învățământul are nevoie acută de tineri, care să vină cu energie, cu idei inovatoare, cu metode noi de predare în fața elevilor, cărora le trebuie stimulat interesul pentru școală, iar acest lucru înseamnă multă dinamică. Din păcate, dinamica din în­vă­ță­mânt are o singură valență în acest moment: creșterea numărului suplinitorilor în școlile din întreaga țară”, mai spun sindicaliștii.

Potrivit metodologiei de mobilitate, din anul școlar 2024-2025, profesorii pot rămâne titulari până la 70 de ani.