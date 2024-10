Târnosirea bisericii „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din Baia Mare

Duminică, 6 octombrie 2024, a XX-a după Sfintele Rusalii, când s-a citit Sfânta Evanghelie despre învierea fiului văduvei din Naind, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” din Baia Mare, dăruindu-i și al doilea hram „Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache”, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură, paroh Pr. Vasile Mircea Dărăban. Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile c el Mare” este a noua biserică târnosită în Baia Mare după anuhl 1989, și duce mai departe năzuința ca în fiecare an în Baia Mare să fie târnosită câte o biserica nou ridicată.

„Bucurie mare și sărbătoare sfântă este astăzi în Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din municipiul Baia Mare, cartierul Motorului, așa cum este cunoscut în municipiu acest cartier, un cartier modest, cu blocuri puține și cu locuitori puțini. Parohia aceasta a luat ființă în anul 2000, ca o necesitate pentru această parte a orașului, dincoace de autogară și de calea ferată. Și-a asumat păstorirea Părintele Mircea Vasile Dărăban, care a venit din Parohia Nistru. Și-a asumat, zic, pentru că, fiind un cartier modest și cu credincioși puțini, ceva peste 1.000 de credincioși au fost arondați atunci, și condiții materiale destul de precare, totuși a fost un act de mare curaj și de râvnă sfântă să construiești o biserică de la zero, de pe iarbă verde, cu tot ce însemnează achiziționarea sau primirea în proprietate a terenului, care a întâmpinat multe greutăți, și apoi, proiectul bisericii, care a presupus o atenție deosebită. Părintele Mircea și cu arhitectul m-au înțeles în cele din urmă. Eu am tot spus să fie o biserică înaltă, că dacă este mică, măcar să fie înaltă, să aibă volumetrie, să fie o mică catedrală. Și așa a ieșit. Trei ani de zile a durat proiectarea propriu-zis și pregătirea terenului. Și, în final, a ieșit o mică catedrală, care se vede din oraș și a ieșit un lucru frumos, cu o arhitectură neobizantină, care, încet-încet, s-a conturat. Piatra de temelie a fost pusă de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian în anul 2000. În 2005 am sfințit paraclisul de la primul nivel și apoi au urmat toate etapele de lucru: zidirea bisericii la roșu, învelirea ei, apoi tencuirea, pregătirea pentru pictură, pentru înzestrare. Așa cum se poate vedea, s-a făcut o pictură deosebită, este una dintre cele mai frumoase din Baia Mare, după catedrală, ca pictură, vorbesc. Și biserica este în ton cu biserica în stil neo-bizantin, catapeteasmă monumentală. Deci, pentru Dumnezeu trebuie să facem lucruri de valoare, prin consultare și sub îndrumare. Așa a lucrat Părintele Mircea mereu, consultându-se și primind îndemnul nostru cu multă bucurie, și atunci sfârșitul unei ctitorii este o ctitorie pentru veșnicie. Această ctitorie este închinată Sfântului Vasile cel Mare, pe Părintele Mircea în cheamă și Vasile, și este mult iubită de credincioșii de aici. În final este o mare și frumoasă lucrare și o binecuvântare, totul se încheie cu o tihnă și odihnă duhovnicească pentru cei ce s-au ostenit, iată, peste două decenii ca să-i dăruiască Sfântului Ierarh Vasile, lui Dumnezeu în Treime și tuturor Sfinților această ctitorie pentru veșnicie. Îi felicităm din suflet pe Părintele Mircea, pe Consiliul Parohial și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, fiind credincioși puțini, totuși au reușit să atragă fonduri și să încheie lucrările la această biserică și s-o sfințim. Iată, în 2024, sfințim o biserică în municipiul Baia Mare, este a noua biserică sfințită în municipiul Baia Mare și, dacă ținem cont că este și paraclisul de la primul nivel al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, sfințit în 2003, și paraclisul de la schit, sunt 11 Sfinte Altare care s-au sfințit în municipiul Baia Mare, pe lângă cel trei existente. Mai sunt patru biserici în construcție și le va ajuta Dumnezeu preoților și credincioșilor să le termine. La trei biserici, care au fost 103.000 de credincioși, iată s-au mai adăugat 11 Altare și acum sunt doar 85.000 de credincioși, dar iată că Biserica Ortodoxă, preoții numiți au reușit să construiască, în stare de necesitate, în toate cartierele, biserici monumentale, plus Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, care este mama bisericilor din municipiu Baia Mare, cât, de altfel, și din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumire Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care i-a ajutat să încheie această frumoasă lucrare. Amin!”

Slujba de târnosire

Slujba de târnosire s-a desfășurat cu respectarea tuturor regulilor Bisericii Ortodoxe pentru sfințire. A fost sfințit exteriorul bisericii și icoanele din exterior, s-a oficiat ungerea cu Sfântul și Marele Mir, însoțite de rugăciunile consacrate, iar în interior a fost sfințită pictura, catapeteasma și icoanele de pe ea, prin ungerea cu Sfântul și Marele mir, iar în Sfântul Altar a fost pregătită Sfânta Masă pentru târnosire: spălarea ei cu aghiazmă și apă de trandafiri, ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în piciorul Sfintei Mese au fost puse Sfinte Moaște de Sfinți Mucenici și Documentul de Sfințire, care au fost pecetluite cu ceară topită și cu sigiliul Mântuitorului, iar în cele patru colțuri ale Sfintei Mese au fost fixate icoanele celor patru Sfinți Evangheliști: Matei, Ioan, Marcu și Luca, gravate pe granit ca să dăinuie cât mai mult, au fost sigilate cu ceară topită, pentru ca să nu se poată deteriora de nimeni în timp, pentru că Sfânta Masă este locul cel mai sfânt de pe pământ, după care Sfânta Masă a fost înveșmântată pentru slujire, prin învelirea cu trei rânduri de veșminte, din care primul este giulgiul, care simbolizează giulgiul în care a fost înfășurat Mântuitorul când a fost așezat în mormânt. Pe Sfânta Masă s-au pus: Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două Sfinte Cruci de binecuvântare, două sfeșnice arzând, iar în spatele Sfintei Mese Sfânta Cruce în format mare, pe care o are mereu în față preotul.

Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” a fost târnosită acum pentru prima dată. Ea a luat ființă în anul 2000, prin sfințirea locului și punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Proiectul bisericii a fost realizat de către firma de arhitectură Architel Baia Mare.

Cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-au executat următoarele lucrări: între anii 2003-2005 s-a turnat fundația, s-au montat instalațiile de apă, gaz și curent, de către firmele CIMP și NAGELIN, patroni fiind domnii Alexandru Cosma și Călin Cebotaru; biserica de la primul nivel a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la data de 18 decembrie 2005; în anul 2012 au fost montate și sfințite cele două clopote, executate în atelierele Blotor din Satulung; până în anul 2015, biserica a fost zidită, acoperită, finisată exterior și împodobită cu frumoase picturi în mozaic, executate de către pictorul Pompei Ungureanu din Cluj-Napoca; între anii 2015-2022 s-au efectuat lucrările de pictură în tehnica frescă, de către echipa de pictori bisericești condusă de domnul Emil Stoica din Târgoviște; în anul 2022 a fost sculptată și montată catapeteasma, executată în atelierele s.c. MOBICOM – Sânmarghita Dej, director domnul Nicolae Câmpean; în anul 2023, catapeteasma a fost împodobită cu icoane executate de către aceiași pictori; în anul 2024 s-a introdus căldura și apa în sfântul locaș, s-a executat pardoseala și s-a montat o parte din mobilier. Toate aceste lucrări s-au desfășurat sub conducerea și îndrumarea Preotului paroh Mircea-Vasile Dărăban, sprijinit îndeaproape de membrii Consiliului Parohial, epitropi fiind, de-a lungul anilor, Ioan Bolchiș, Ioan Marchiș, Adrian Dumuța și, în prezent, Sorin Nichifor.

În toți acești ani, lucrările au fost suportate de către credincioșii din parohie, cu un ajutor substanțial din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, Consiliului Județean Maramureș, Primăriei Baia Mare și firmei ARAMIS prin domnul patron Vladimir Iacob. Cel mai mare sprijin, cel de ordin moral, a fost primit de la Bunul Dumnezeu, de la MaicaPpreacurată, de la Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și de la Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care, prin rugăciune, binecuvântare, sfaturi atât de folositoare și mulțimea de vizite pe șantier, ilustrează pe deplin acest lucru.

Cu ocazia târnosirii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit și cel de-al doilea hram bisericii: Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din cauza vremii reci și ploioase, Sfânta Liturghie s-a desfășurat în interiorul bisericii nou târnosite. Soborul a fost alcătuit din Pr. Milan Bălan, consilier teologic educațional, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Vasile Fodoruț, inspector social-filantropic, Pr. Vasile Mircea Dărăban, paroh, Pr. Gavril Gavriș de la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Pr. Indrei Buda, de la biserica „Sfântul Andrei”, Pr. Ioan Pop din Negrești-Oaș, Pr. Ilarion Herța din Boiereni, Pr. Sofian Bogdan Anghel, slujitor la Mănăstirea Berința, Pr. Teodor Balaj, pensionar, Pr. Andrei Porumb din Cean, Carei, Pr. Dorin Drgotă din Bârgău, Pr. Ciprian Bodea din Ciceu Hășmaș, Dej, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

La ectenia pentru cei adormiți au fost pomeniți toți coratorii care au trecut la Domnul în timpul ridicării acestei biserici.

Răspunsurile la slujba de târnosire au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la Sfânta Liturghie Arhierească de Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijată de Profesor muzicolog Paula Bondre.

La sfânta Liturghie au fost prezenți deputatul Gabriel Valer Zetea, președintele ales al Consiliului Județean, și Ioan Doru Dăncuș, primarul în funcție și ales al Băii Mari, și fostul deputat Nicolae Bud.

Cuvântul de învățătură

Un vast și cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre Sfânta Evanghelie a zilei, cu multe învățături duhovnicești folositoare pentru credincioși, care au putut fi urmărite în întreaga lume prin intermediul transmisiei în direct pe rețelele de socializare.

Distincții

Părintele paroh Vasile Mircea Dărăban a fost distins cu „Crucea Voievodală Maramureșeană”, cea mai înaltă distincție a Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, pentru deosebita râvnă de peste 20 de ani în realizarea acestei case a lui Dumnezeu de o frumusețe aparte, înfăptuită cu foarte multe sacrificii.

Consiliul Parohial a fost distins cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, iar domnul Vladimir Iacob, principalul binefăcător, a primit Ordinul ”Crucea Justinian Arhiepiscopul” pentru laici.

Cu Diploma Anului omagial au fost distinși: Nicolae Bud, Gheorghe Zoicaș, Alexandru Cosma, Călin Cebotaru, Vasile Sabău, patronul de la SC SENECA, Gelu Pop, de la SC ANDANA Pan,Florin Dărăban de la SC DIFLORA, Florin Papița, donatorul terenului pe care s-a construit biserica, pictorul bisericesc Emil Stoica și sculptorul Nicolae Câmpean.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”