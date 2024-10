Liga 5 – trei echipe cu același punctaj, pe podiumul Seriei 2

Măgura Coaș continuă să rămână lider în Seria 1 a Ligii 5 și după etapa 6, în urma victoriei la limită din derbyul cu Speranța Cernești. Podiumul este completat de UAC Europe, echipă care a câștigat la Voința Târgu Lăpuș.

Seria 2 rămâne și după această rundă extrem de echilibrată, primele trei clasate acumulând același număr de puncte, însă echipa de pe locul trei are cu un joc în minus. Viitorul Gârdani și Unirea Arieșu de Pădure s-au impus la scoruri concludente, iar Mă­gura Codrului Oarța de Sus a urcat pe locul 3 în urma succesului cu Athletic Remetea Chioarului.

Rezultate Seria 1, etapa 6: Voința Târgu Lăpuș – UAC Europe 0-1 (0-0); Speranța Cernești – Măgura Coaș 2-3 (2-3); Gloria Chechiș – Viitorul Culcea-Săcă­lă­șeni 1-1 (1-1); Viitorul Cupșeni – Rapid Satu Nou de Sus 1-7 (0-3). Fulgerul Lăschia a stat. Clasament: 1. Măgura Coaș – 14 p (6 j); 2. Speranța Cernești – 10 p (5 j); UAC Europe – 10 p (5 j).

Rezultate Seria 1, etapa 6: Unirea Arieșul de Pădure – PHP Iadăra 4-1 (3-1); Speranța Fersig – Viitorul Gârdani 0-6 (0-1); Măgura Codrului Oarța de Sus – Athletic Remetea Chioarului 4-1 (2-0); AS Mireșu Mare – AS Ulmeni 3-0 (1-0). ACS Satu Nou de Jos a stat. Clasament: 1. Viitorul Gârdani – 12 p (5 j); 2. Unirea Arieșu de Pădure – 12 p (5 j); 3. Măgura Codrului Oarța de Sus – 12 p (6 j).