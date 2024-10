O maramureşeancă, în finala Mrs Universe 2024

Maramureşencele sunt frumoase, iar acest lucru se poate dovedi şi oficial. Recent, o tânără din Vişeu de Jos a ajuns în finala MRS Universe 2024.

Luisa Petz va concura însă din partea Italiei, la competiţia din Coreea de Sud. Este cea de-a 47-a ediție a evenimentului MRS Universe 2024, competiție care reunește zeci de femei frumoase din întreaga lume. Nu este pentru prima dată când o maramureşeancă se află într-o competiţie mondială a celor mai frumoase femei. În 2017, Bianca Iuga din Vişeu de Sus a concurat la Miss top Model of The world, iar anul trecut, borşeanca Adina Kofă a câştigat marele titlu de Miss Tourism of the Globe 2023 din Shanghai.