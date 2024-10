Presiune financiară semnificativă pe Primăria Baia Mare, în cazul salubrizării

Primăria Baia Mare este sufocată de facturile mari la salubrizarea stradală. Asta în special din cauza cetăţenilor care stau la case şi îşi scot resturile vegetale, sau de altă natură, la drum, pentru a le colecta societatea care execută serviciul de salubrizare.

Aceştia le ridică, dar le şi cântăresc şi mai apoi taie facturi pe care administraţia se vede obligată să le plătească. Însă depozitarea necontrolată a deşeurilor pe domeniul public este strict interzisă de lege. Primăria a fost obligată acum să majoreze substanţial bugetul alocat cheltuielilor de salubrizare, tocmai din acest motiv. „În momentul de faţă, funcţionăm pe un contract de salubrizare temporar, practic. Asta până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de salubrizare şi deszăpezire care este în curs de finalizare. Noi am estimat un buget iniţial de 1,5 milioane de lei pentru salubrizarea stradală. Gândiţi-vă însă că deja, doar dintr-o factură, noi am depăşit suma cu aproape 700.000 de lei, bugetul alocat pe o lună… Acum, la această rectificare, tocmai din acest considerent, am mai propus o majorare pe titlul aferent cheltuielilor de salubritate, cu încă 4 milioane de lei. Nu ştiu dacă este corect ca toţi băimărenii să plătească deşeurile pe care îl generează doar unii. Însă alternativa este aceasta: produci deşeu, îl plăteşti, ţi-l transportă operatorul autorizat, sau îl transporţi pe cheltuiala ta la depozitul nostru de pe strada Mărgeanului, unde avem un tocător. Acolo se prelucrează şi se face compost din tot ceea ce înseamnă deşeu vegetal. Deci cam aceasta este situaţia în momentul de faţă. Cu părere de rău trebuie să spunem oamenilor că este necesar să ne încadrăm în nişte norme de cheltuire a banului public, dar şi în limitele legii. Nu putem să plătim câte 800.000 de lei pe lună în plus, bani din bugetul municipiului, pentru cei care generează astfel de deşeuri. Peste o lună de zile va veni şi alternativa cu depozitele de colectare a deşeurilor prin aport voluntar”, a spus Doru Dăncuş, edilul Băii Mari.