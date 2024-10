Semne rele anul are/ Să le dăm la cine n-are!

Dacă tot am exportat forţă de muncă, resurse naturale, lemn, cărbune, ţiţei, curent ca să cumpărăm altul mai scump, nu putem exporta Sărăcie? Criză? Inflaţie? Ba putem, întrebarea e cine ne lasă…

Finalul de an 2024 ne dă nişte semnale ucigătoare. Indiferent cât ai fi de transparent sau de colorat politic. Ori economic. De pro sau antieuropean. Confederaţiile din diferite branşe se tem enorm de anul ce vine, un lider ne spune că Guvernul cheltuie aproape tot ce are, iar la nevoie are resurse zero. Dar pentru inundaţiile din Galaţi şi Vaslui sunt bani, s-au estimat 5 milioane de euro. Guvernul anunţă altă finanţare de 5,2 milioane de euro pentru… atenţie, achiziţia a două imobile în Roma şi Paris pentru…Patriarhia Română. Ortodoxă! Ne unim cu Roma şi încă n-am aflat?

Dar staţi aşa… Guvernul a aprobat o rectificare bugetară. Cică avem o creştere economică revizuită la 2,8 %. Veniturile pe anul 2024 sunt de 620,2 miliarde lei, iar cheltuielile la 743 miliarde lei. Credem că ne scapă matematica… Uite matematica simplă. Că vedeţi Dvs, s-au găsit bani pentru măriri de salarii, pentru creşterea punctului de orice, dar mai cu seamă de ajutor social. Dar n-a mai calculat nimeni coşul zilnic, cel de la care ar trebui să pornească tot. Aţi constata că iar omul simplu e cel ce trage, ce aşteaptă să fie ajutat de Stat cumva, dacă tot contribuie. Omul simplu ce lucrează, zicem. Exemplu: preţul cafelei a ajuns la maximul ultimiilor 47 de ani, la peste 4000 de dolari per tonă. Şi să nu ne spuneţi că e o fiţă, chiar ar avea ce căuta în coşul zilnic…unii nu pot respira fără cafea. În acest timp, pe fondul în care investiţiile au încetinit vizibil, în care inclusiv la Stat se vorbeşte de întârzierea salariilor, se mai fac pomeni electorale. Care ne vor costa înzecit după. Cum pe cine? Pe noi toţi, cei ce vom fi la capătul lanţului comercial…TVA crescut, taxe mărite sau noi etc.

Se va face economie? Sigur că da. Drastic. Dar după alegeri. Problema cea mai mare e că deja ni se sugerează luminiţa de la capătul tunelului… de decenii. Ne-am săturat deja de bunăstarea ce vrea să vină, dar tot apar duşmani ai ţării (din interior, am zice noi…au chiar nume, sunt surori şi le cheamă Corupţia şi Birocraţia) şi ne deturnează de la traseul nostru spre „o ţară ca afară”. Mai ţineţi minte anii 90? Ne visam Elveţia…Olanda… şi-acum luăm lecţii de turism de la Bulgaria. De militărie de la Ucraina. De patriotism de la Ungaria. Hai că ne ajunge. Din păcate, spectrul capitalismului, nu cel bun cât faţa sa hidoasă (are, ce, n-aţi ştiut?) ni se arată în toată murdăria sa. Două ştiri recente, mostre de globalizare maro, cu miros aferent. „Laborator clandestin de amfetamină descoperit la Petrova în Maramureş, făcut de doi ucraineni, un ceh şi o slovacă”. Mai o statistică şi ne oprim, că ne face rău. „11 milioane de români n-au citit nicio carte în 2023, iar unul din trei români nu a citit nicio carte în viaţa lui”. Şi-acum, aşteptăm să vedem dacă găsiţi Dvs şi semne bune, că de cele rele ne-am săturat. Ne-am hrănit, cum se zice pe la noi.