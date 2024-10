Crima teroristă care l-a lichidat pe colonelul Ivan, în octombrie 1989

Remember Baia Mare

În acest an s-au împlinit 35 de ani de la un incident care a reprezentat scânteia revoluției din 1989, în Baia Mare: fostul comandant al poliției municipiului Baia Mare, Gheorghe Ivan, a fost aruncat în aer, în mașina sa fiind montată o bombă.

”Acesta a fost primul semn al revoluției din Baia Mare. Se spune că a fost aruncat în aer pentru aur, pentru jocuri de cărți. Dar nu este adevărat. Era un sistem pus la cale de sistemul draconic, care era atunci în România. S-au devorat între ei ca și șacalii. Ivan era comandantul poliției Baia Mare, dar când l-au aruncat în aer, lucra la serviciul cercetări penale, la județ. Sistemul de aruncat în aer a fost sub scaunul de șofer de la mașină și le­gat la contact și la frână. Chiar atunci, în același timp, la Câmpina și la Brăila, au mai fost omorâți doi ofițeri de miliție: unul în Câmpina, aprins într-un garaj și un altul în Brăila. Din informațiile pe care le avem, dinamita ar fi fost luată de la mina Herja și a fost sustrasă de acolo. A trecut timpul, dar noi, băimărenii, nu trebuie să uităm. Deviza Asociației 22 Decembrie, este ”Dreptate și adevăr”. Lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat clar. Nici până astăzi nu se știe cine l-a aruncat în aer” – povestește Adiel Florian, președintele Asociației 22 Decembrie Baia Mare.

”Revoluția nu se face la oră fixă”

Adiel Florian l-a cunoscut bine pe colonelul Ivan și în anumite cercuri se discuta despre faptul că în țara noastră urmează o schimbare a regimului.

”Eu l-am cunoscut pe Ivan, acest ofițer, fiind antrenor de lupte la Voința Baia Mare, în 1982 când a venit din Satu Mare. M-am ocupat de băiatul său și aveam de trei ori pe săptămână cu el antrenament. Lu­mea nu știe, trebuie să înțeleagă că revoluția nu se face la oră fixă și nu se termină când vor unii. Revoluția a început atunci în octombrie, când Ivan a fost aruncat în aer. Pentru că, Ivan, în cercurile noastre discuta despre chestiunea ce va urma, nu numai aici în Baia Mare. El a fost și la Arad și la București și a fost vizat, urmărit. În Baia Mare noi am afișat problemele ce le-a avut Paul Goma pentru Europa Liberă. Am avut în grupul acesta de colegi din Baia Mare și oameni din partid și din securitate și din miliție. Spre exemplu, a fost Feștilă Aurel, profesor, fost vicepreședinte, avea trei facultăți și el a fost urmărit pentru că trimis o scrisoare la Europa Liberă. Mai era Bălin Viorel, procuror șef, Pop Isăilă, pe atunci primar al Băii Mari, Ivan, care era comandatul poliției municipiului Baia Mare. Noi discutam ce se va întâmpla, din informațiile pe care le aveam și noi. În acea perioadă, în octombrie 1989, am fost arestat, timp de trei zile și trei nopți și percheziționat. La fel, personalul de la piață, unde am lucrat 44 de ani, au fost percheziții la ei acasă. Din două în două ceasuri trebuia să-mi schimb declarația, să spun unde am jucat cărți cu Ivan. Eu nici astăzi nu știu să joc cărți. În Baia Mare și în județul Maramureș au fost mii de oameni anchetați. Cei care au venit să ancheteze au fost generalul Mihalea Velicu și Nuță, cei mai satrapi generali din România în perioada respectivă. Dar, ca și plată, în 18 decembrie au fost aruncați în aer, la Timișoara și li s-o închis gura pentru totdeauna” – își amintește Adiel Florian.

Militari înarmați până-n dinți la sediul securității din Baia Mare

În momentul producerii Revoluției din 1989, sediul securității din Baia Mare a fost păzit de militari înarmați până-n dinți. Cu toate acestea, nu s-a tras niciun foc.

”Lumea nu știe, în Baia Mare am intrat în sediul securității, în 22 decembrie. Acolo erau 35 de militari, înarmați până în dinți, îmbrăcați ca și pentru război, cu muniție de război, cu cască metalică, așa cum ar merge pe front. Ei au fost cumsecade și au înțeles. Nu s-a tras niciun foc în Baia Mare. Doamne ferește de se trăgea vreun foc! Alături de Vintilă, Talpoș, Noje Vasile și mai mulți sportivi de la lupte din Baia Mare, am ocupat sediul securității din data de 22 până în data de 5 ianuarie. Noi am condus toate ostilitățile, înarmarea revoluționarilor, ne-am ocupat de predarea documentelor pe care le-am avut de predat la armată. Suntem 12 revoluționari din Baia Mare” – mai spune Adiel Florian, președintele Asociației 22 Decembrie Baia Mare.