Începe derularea celui mai mare proiect de investiţii pe infrastructura de apă

În cursul zilei de ieri, autorităţile locale şi judeţene au semnat mai multe contracte de lucrări ce fac parte din cel mai mare proiect de investiţii din judeţul nostru. Este vorba despre „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă si apă uzată”.

De avantajele acestei investiţii vor beneficia, la finalizarea ei, 30 de UAT-uri de pe raza judeţului. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Maramureş reprezintă cel mai important obiectiv al Societăţii Vital. Investiţia se adresează către 30 de UAT-uri din judeţ şi are o valoare de 401 milioane euro plus TVA şi se întinde ca durată până în 31 decembrie 2029. La sfârşitul acestei perioade, judeţul Maramureş va fi mai bogat cu 511 km re­ţea de apă potabilă şi aproximativ 280 km de reţea apă uzată. Structura finanţării este formată din 85% grantul Uniunii Europene, 13% grantul bugetului de stat şi 2% bugetul local. Proiectul este format practic 90% din extinderi şi doar 10% reabilitări, iar structura din punct de vedere valoric, pe apă potabilă este 52% şi 48% pe apă uzată”, a explicat Alexandrina Bancoş, dir. gen. Vital SA Baia Mare.

Proiectul, blocat în ultimii ani, a primit acum finanţare

Obiectivul de investiţii a început în urmă cu ani buni, însă s-a blocat din cauza lipsei finanţării. Acum, proiectul a trecut pe altă axă de finanţare şi astfel vin şi banii. „În 2019 acest proiect era aproape blocat şi iată acum, după ceva ani buni, am ajuns în această fericită zi, de a semna contractele de lucrări. La fel a fost şi când ne-am deplasat împreună la Ministerul Fondurilor Europene pentru a semna împreună cu ministrul Adrian Câciu acest contract de finanţare, care este practic cel mai mare contract de finanţare semnat pentru investiţiile din judeţul Maramureş, adică 2,3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 400 milioane de euro, sigur, împărţit în cele 18 contracte pe care le avem în derulare. Dintre acestea, astăzi semnăm 7 contracte, urmând ca într-un viitor cât mai apropiat, împreună cu cei care se ocupă de procedurile de achiziţie publică, evaluarea ofertelor care sunt în momentul de faţă depuse, să tratăm cu celeritate şi restul contractelor ce urmează a se semna. Eu sper ca până la sfârşitul anului să le putem semna pe toate, dar sunt puţin sceptic legat de acest aspect. Asta mai ales că două dintre ele sunt în proceduri destul de incipiente în ceea ce priveşte achiziţia publică. Cel de pe zona Vişeu, spre exemplu, încă nu a fost lansat în procedură de achiziţie”, a precizat şi Doru Dăncuş, primarul Municipiului Baia Mare. În Municipiul Baia Mare ar urma să se deruleze lucrări în cadrul proiectului în valoare de circa 160 milioane de lei, fără TVA. UAT-urile beneficiare de pe urma proiectului sunt: Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii-Măgherău, Târgu Lăpuş, Ulmeni, Vişeu de Sus, Ardusat, Bocicoiu Mare, Câmpulung la Tisa, Cicârlău, Coltău, Copalnic-Mănăştur, Groşii Ţibleşului, Mireşu Mare, Poienile de sub Munte, Recea, Remeţi, Remetea Chioarului, Rona de Jos, Săcălăşeni, Sarasău, Satulung, Şişeşti, Suciu de Sus şi Vadu Izei şi Consiliul Judeţean Maramureş. Reprezentanţii majorităţii acestora au fost prezenţi la întâlnire.