Exemplu demn de urmat, la Centrul de Îngrijire „Pinochio”

Oficialii Asociației ASSOC au prezentat modul în care o tânără din Centrul de Îngrijire „Pinochio” a reușit să-și schimbe stilul de viață și astfel, nu numai să devină mult mai activă, ci și să scape de câteva kilograme.

”Marcela locuiește în Centrul de Îngrijire „Pinochio” de la Cărbunari de la deschidere. Este una dintre cei 14 rezidenți ai casei care oferă servicii de asistență pentru persoane adulte cu dizabilități. Se remarcă ușor, pentru că îi place să glumească, dar și să gătească. Uneori, când se mai supăra, întrecea măsura cu mâncatul, ceea ce i-a adus câteva kilograme bune în plus. Cu un an în urmă, stimulată de colegii din ASSOC care îi susțin pe tinerii de la „Pinochio”, Marcela a luat decizia să slăbească.

Lupta cu cântarul n-a fost simplă, dar echipa de specialiști de la „Pinochio” a știut să valorifice pasiunile Marcelei, iar în ultimul an tânăra nu a ratat nicio drumeție și niciun antrenament cu Remus, dar, mai ales, vreo lecție de dans și ședință de kinetoterapie cu Persida. Așa că, Marcela a slăbit, se menține la greutatea ideală fără niciun efort, dar, în primul rând, este mult mai calmă și veselă”, povestesc reprezentanții asociației.

Exemplul Marcelei, cea care a reușit această performanță, poate servi drept sursă de inspirație și pentru cei din jur.

”De ce v-am relatat experiența Marcelei? Pentru că poate fi un model, dar și un argument pentru beneficiile mișcării la persoanele cu dizabilități. Activitățile sportive și de recuperare au o influență pozitivă asupra psihicului, dar și una care îi ajută să se exprime și să obțină o stare generală bună. De altfel, terapia prin dans și mișcare este terapia cea mai populară, cu cel mai mare succes pentru tinerii de la CIA „Pinochio”, gradul de prezență fiind cel mai ridicat”, concluzionează Asociația ASSOC.