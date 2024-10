Pacienții se pot programa online pentru consultații în ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență

La Spitalul Județean de Urgență Baia Mare există posibilitatea ca pacienții să se poată programa online, pentru consultațiile în ambulatoriul de specialitate, fiind astfel scutiți de deplasări la unitatea medicală sau de a-și petrece timp semnificativ încercând să se programeze telefonic. Sistemul se află abia la început și încă are nevoie de îmbunătățiri, după cum recunoaște și managerul spitalului, Alexandru Oros.

”Împreună cu doctorița Chira (n. red. Șefa ambulatoriului) am reușit cel puțin parțial să implementăm sistemul de programare online în ambulator. Este un sistem nou pentru Spitalul Județean, care mai suportă modificări, îl îmbunătățim zilnic și este funcțional de câteva luni. Acest sistem vine să ne ajute foarte mult atât pe noi, dar ajută în special familiile pacienților cu nevoi și pacienții în sine. Era cazul să facem acest pas și mă bucur că împreună am reușit să găsim soluții în acest sens”, a declarat Alexandru Oros.

Cât de aglomerat este zilnic ambulatoriul de specialitate al unității medicale, ne explică dr. Codruța Chira.

”În ambulatoriu ne desfășurăm activitatea pe două componente, ambulator copii și adulți. Avem 31 de specialități la momentul de față și vor fi înființate 5 noi specialități. Numărul pacienților care sunt consultați la nivelul ambulatoriului pe zi, este de aproximativ 1.000. Este un număr semnificativ de pacienți care ne tranzitează ambulatoriul, la care se adaugă și aparținătorii, în cazul copiilor, spre exemplu”, a declarat dr. Codruța Chira, șefa ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului. În primul semestru din acest an, au fost acordate aproximativ 120.000 de consultații atât pacienților adulți, cât și copiilor.