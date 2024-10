Elemente de inovaţie şi antreprenoriat în liceele agricole

Junior Achievement România, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, continuă proiectul educațional AgriSchool Plus și în anul școlar 2024-2025. Proiectul este o inițiativă care și-a propus să stimuleze spiritul antreprenorial în rândul elevilor din liceele agricole, cu ajutorul profesorilor lor și voluntarilor din mediul de afaceri local.

Anual, de proiectul AgriSchool Plus beneficiază peste 800 de elevi și 45 de profesori din licee cu profil agricol, înscriși în programul internațional JA de educație antreprenorială.

Pe parcursul anului școlar 2023-2024, proiectul a integrat cu succes activitățile de educație antreprenorială Junior Achievement (JA), oferind elevilor o experiență practică în domeniul afacerilor. Prin intermediul unor activități interactive și al unor module de învățare ino­vatoare, tinerii au avut ocazia să dezvolte abilități precum gândirea critică, creativitatea, lucrul în echipă și spiritul de inițiativă. Derularea lecțiilor din cadrul proiectului AgriSchool Plus are la bază un kit educațional gratuit, adaptat învățării hibride – la școală și online.

Un element important al proiectului a fost organizarea, în luna iulie 2024, a Școlii de Vară dedicată profesorilor din liceele cu profil agricol, eveniment care a avut ca scop consolidarea competențelor pedagogice în domeniul educației antreprenoriale și dezvoltarea unei comunități de cadre didactice de la profilul agricol din toată țara. Prin intermediul unor traininguri practice și al unor sesiuni de schimb de bune practici, profesorii au dobândit cunoștințele necesare pentru a implementa cu succes programele JA în școlile lor.