La noi, asfaltul are trei straturi. Cel iniţial, cel de uzură, apoi cel de balegă. Am văzut scena la intrare în satul Răzoare, unde asfaltul proaspăt are strat de balegă dar şi în sat vecin de Maramureş, la intrare în judeţ. Se poartă, mai ştii că nu ţine mai mult? Plus aroma, dom’le, de rustic…