Târnosirea bisericii din Berchezoaia

Duminică, 13 octombrie 2024, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Berchezoaia, Protopopiatul Chioar, unde a sfințit o Sfântă Cruce ridicată la intrarea în sat, capela de cimitir nou construită, un lumânărar nou, ridicat lângă biserică, a târnosit biserica și a rostit cuvânt de învățătură.

„Cu o bucurie sfântă am venit în mijlocul dragostei credincioșilor din Berchezoaia, care este o localitate aparținătoare de comuna Remetea Chioarului, o localitate în ținutul Chioarului, cu oameni care trăiesc frumos și armonios în relații cu natura, care este atât de frumoasă în atmosfera aceasta de toamnă, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Am venit să binecuvântăm lucrările ce s-au executat la biserică, și anume, s-a reorganizat Sfântul Altar și s-a înnoit puțin exteriorul, și s-a pregătit biserica așa cum este pentru slujba de târnosire a Sfântului Altarului și de resfințire. Această biserică a fost construită în timpul comunismului, între 1983/1991, și a fost posibilă construcția ei, deoarece vechea biserică de lemn, care avea hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, o bisericuță modestă, a fost mistuită de un incendiu și atunci a fost o necesitate de cult să-și construiască o nouă biserică. Comunitatea are 350 de suflete, 120 de familii, și, cu toate acestea, este o comunitate mică, au reușit să facă lucruri mari, lucruri importante: au construit și o capelă de cimitir pe care am sfințit-o astăzi, în cadrul proiectului nostru eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”, au construit și un lumânărar în incinta bisericii. Drept urmare, am venit să le fac o bucurie credincioșilor, autorităților locale, primăriei care sprijină, are 5 capele de cimitir în construcție pe raza comunei, deci un proiect foarte frumos între primărie și parohie, și ne bucură acest lucru și este un model pentru toate comunitățile ca primăria, împreună cu parohia, să construiască capele de cimitir, ca o necesitate a vremurilor pe care le trăim. Părintele Ioan Vasile Gheduț păstorește aici din 1991, iată de 33 de ani, de la momentul sfințirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, noul Episcop venit la nou reînființata Episcopie a Maramureșului și Sătmarului. În acel an, 1991, a sfințit biserica nouă, și i-au dăruit hram „Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena”. Iată că spre finalul activității sale, Părintele Gheduț înnoiește biserica, a construit capela mortuară, lumânărar și este mult iubitor al vestigiilor istorice, pentru că a îngrijit Sfântul Altar al fostei biserici monument istoric, a avut grijă de el, să nu pară abandonat și a avut grijă de el, să nu pară abandonat și neglijat, ci cinstit și venerat, pentru că pe acel Sfânt Altar s-au făcut multe slujbe sfinte și în acea biserică s-au botezat mulți dintre creștinii astăzi în floarea vârstei sau alții plecați la Domnul. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi mare și binecuvântată, care, spre bucuria credincioșilor și spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, a fost dăruită de Dumnezeu.”

Sfințiri

O nouă și frumoasă Cruce a fost ridicată spre închinare celor ce trec pe cale la intrarea în satul Berchezoaia, o cale a excursioniștilor doresc să viziteze Cetatea Chioarului sau a Țării de Piatră, cetate de la care își trage numele ținutul Chioarului, Țara Chioarului, care a cuprins, începând de la mijlocul secolului al XIV-lea, timp de circa 300 de ani, în jur de 50 de localități din zona adiacentă Băii Mari. Sat, deci, învecinat cu Cetatea Chioarului, de la care au mai rămas doar pietrele dintr-un zid al ei, Berchezoaia este o localitate de deal cu mulți pomi fructiferi și oameni foarte harnici, puțin depopulat datorită vremurilor pe care le trăim. Aici, deci pe principalul drum de intrare în sat, credincioșii și preotul lor au ridicat o cruce spre slava și mărirea lui Dumnezeu, care a fost sfințită azi de Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

În drum spre biserică, o altă oprire a fost făcută la capela de cimitir a localității, care se află în cimitirul satului, nou construită în cadrul proiectului eparhial „Nicio parohie fără capelă mortuară sau de cimitir”, lansat în urmă cu circa patru ani. Noua capelă este închinată „Învierii lui Lazăr” de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și este, alături de biserică, o bijuterie creștină a localității.

O altă clădire binecuvântată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a fost lumânărarul, adică locul pentru aprinderea lumânărilor pentru pomenirea celor vii și a celor adormiți în Domnul, care este amplasat în curtea bisericii, în apropierea clădirii locașului de închinare.

Slujba de târnosire

Oficiată în urma lucrărilor de înnoire a bisericii, în exterior și a Sfântului Altar din interior, slujba de târnosire s-a făcut după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe: punerea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaște de Sfinți Mucenici, în acest caz ale Sfântului Filipos de la Niculițel, și a Documentului de Sfințire sau Hrisovului, introduse într-un cilindru de oțel inoxidabil, sigilate cu ceară topită, pentru a nu se putea lucra la ele. După ce Sfânta Masă a fost spălată cu aghiazmă și apă de trandafiri, ștearsă cu mare grijă, în cele patru colțuri ale Sfintei Mese au fost așezate chipurile celor patru Sfinți Evangheliști: Matei, Ioan, Luca și Marcu, gravate în granit și pecetluite cu ceară, ca să rămână intacte mulți ani. Peste Sfânta Masă au fost așezate cămașa și veșmintele de împodobire, iar pe Sfânta Masă, pregătită pentru slujire, Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două cruci de binecuvântare, două sfeșnice și două candele aprinse.

Biserica nou târnosită și-a păstrat vechiul hram, „Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena”, iar Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a pus-o sub ocrotirea și al celui de al doilea hram, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, care a fost hramul vechii biserici ce a ars.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ onorific, fiu al satului, Pr. Ciprian Eugen Coza, protopopul Chioarului, Pr. Ioan Vasile Gheduț, paroh, Pr. Teodor Florean, fostul preot din Ardusat, Pr. Ioan Claudiu Pop, din Ciolt, Pr. Ioan George Kraiciuc din Remecioara, Pr. Călin Lupțe din Hovrila, Pr. Alin Sergiu Coman din Remetea Chioarului, Pr. Dan Gabriel din Posta, Pr. Ciprian Paul Surduc din Berchez, Pr. Gheorghe Știrb din Spâia, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a interpretat o priceasnă elevul Paul Coza.

Între credincioși s-au aflat primarul Ioan Ovidiu Petrică al comunei Remetea Chioarului și fostul subprefect Fiorela Chilat.

Cuvântul de învățătură

Cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin referitor la Pilda semănătorului s-a referit la simbolistica acestei pericope.

„Mântuitorul aseamănă inima omului cu pământul și deslușește taina rodirii cuvântului lui Dumnezeu. Pilda se numește a semănătorului, dar cred că ar trebui să fie numită a seminței și a pământului, pentru că semănătorul este Dumnezeu, se înțelege, și sămânța este cuvântul Său, iar pământul în care este aruncată sămânța cuvântului lui Dumnezeu este inima omului și, deci, am putea să socotim că pământul are o problemă. Nici semănătorul, nici sămânța… Ne putem fiecare analiza, ne putem face un examen ce fel de pământ suntem.”

Distincții

Pentru slujirea timp de 33 de ani în această parohie și pentru buna chivernisire a ei, preotul paroh Ioan Vasile Gheduț a fost ridicat la treapta de iconom stavrofor, cu dreptul de a purta sfânta Cruce, primarul Ioan Ovidiu Petrică al comunei Remetea Chioarului a fost distins cu Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici, medalie cu care a fost distins și întreg Consiliu Parohial. Diploma de vrednicie a fost acordat Comitetului Parohial.

Părintele paroh a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o bederniță frumos lucrată cu Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena și un coș 5cu flori și adus cuvenitele cuvinte de mulțumire tuturor.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”