Marți, 15 octombrie 2024, au început conferinţele preoţeşti de toamnă în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dedicate anul acesta celor două teme anuale stabilite de Patriarhia Română: „Anul omagial al pastoraţirei și îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”. Referatul a fost întocmit de Pr. Adrian Morar, directorul social-medical al Sectorului social-filantropic și misionar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului și parohul bisericii din Recea, Protopopiatul Baia Mare, şi intitulat „Hristos – Doctorul trupurilor și sufletelor noastre”. Conferinţele din această toamnă s-au desfăşurat în Baia Mare, la Catedrala Episcoplă „Sfânta Treime”, cu participarea preoților din protopopiatele Baia Mare, Lăpuş şi Chioar.

„În Episcopia Maramureșului și Sătmarului au debutat conferințele preoțești de toamnă, care, anul acesta, atât în primăvară, cât și acuma în toamnă, sunt consacrate Anului Omagial și Anului comemorativ în Patriarhia Română. Anul omagial în Patriarhia Română a fost Anul Omagial al îngrijirii bolnavilor Anul comemorativ al Sfinților tămăduitori al doctorilor fără de arginți, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Suntem la conferința protopopiatelor Baia Mare, Lăpuș și Chioar, care reunește 240 de Părinți în cele trei protopopiate și care sunt prezenți aproape toți, în totalitate, doar cei ce din binecuvântate pricini nu pot să participe nu sunt prezenți. Conferința a fost alcătuită de Părintele Adrian Morar, care este director social-medical al Sectorului social-filantropic, care are în sarcină exclusivă pregătirea demersurilor, care sunt finalizate deja, pentru demararea lucrărilor la Spitalul de îngrijiri paleative „Sfântul Nectarie”, care se va afla în vecinătatea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. Construcția în sine, structura de beton este deja făcută, și va avea 120 de paturi. Este o necesitate mare acest spital, deoarece nu există în Transilvania întreagă, există centre de îngrijiri paleative, dar nu există niciun spital de îngrijiri paleative, cu tot ce înseamnă ambulatoriu, laborator, cu toate cele care se impun într-o astfel de unitate medicală și dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns în această fază în care, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, dacă Dumnezeu va ajuta, vom găsi înțelegere și finanțare și vom demara lucrările, care între trei și cinci ani, ar putea să se încheie și va deservi acest spital atât județul Maramureș, cât și județele limitrofe Satu Mare și, probabil, și Sălaj, că nu există o astfel de unitate și este atât de multă suferință și sunt atât de mulți bătrâni, care sunt singuri, pe de o parte, și pe care părinții sunt îndatorați să-i viziteze, să aibă grijă de ei, pentru că fiii și fiicele le sunt plecați la muncă în străinătate și ei sunt singuri și atunci biserica, preotul, familia preotului trebuie să devină familia lor, să-i ocrotească și să-i îngrijească, să le mângâie singurătatea, când sunt bolnavi să îi ducă la medic, să le asigure transportul și tot ce este necesar ca să nu se simtă abandonați, să simtă că Dumnezeu este prezent. Ăsta este, de fapt, rolul preoților. Până la urmă, pastorația cea mai convingătoare ieri, azi și întotdeauna este și va rămâne suferința umană. De aici se pleacă, pentru că însuși titlul conferinței de astăzi este foarte inspirat, și anume „Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”, care este inspirat din parabola bunului samarinean. Așa se numește și centrul nostru rezidențial de îngrijire a bătrânilor, „Centru bunul samarinean” de la Coroieni, unde găzduim 40 de bătrâni. Prima conferință, vor urma încă două conferințe la Satu Mare și la Sighetu Marmației, este o binecuvântare și o bucurie. Totdeauna o găzduim în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, când se face în Bai Mare. De obicei, se face prin rotație. Când se face în Chioar o găzduim la Catedrala din Șomcuta Mare și când se face în Tg. Lăpuș – la biserica nouă, ctitorită de Părintele protopop Florin Stan. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru intensificarea activității și purtarea de grijă a părinților care păstoresc credincioșii din cele trei protopopiate și în frunte cu protopopii și coordonatorii de sectoare, avem coordonatori atât social-filantropic, cât și activități cu tineretul, protopopii, sprijiniți de coordonatori, intensifică lucrarea cu îngrijirea bătrânilor și a bolnavilor, și, în acest fel, ne facem datoria. De altfel, Mântuitorul spune și Sfântul Evanghelist Luca consemnează că atunci când veți fi făcut tot ceea ce trebuia să faceți, slugi netrebnice să vă socotiți că nu v-ați făcut decât datoria. Și acest sentiment întotdeauna cu smerenie îl păstrează și îl cultivă preoții Bisericii Ortodoxe, pentru că este o coordonată a slujirii preoțești și a slujirii după chipul, după modelul bunului samarinean, Care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. ”

Conferința a început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, Protos. Serafim Bilț, eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Adrian Dobreanu, responsabilul media on line, Gabriel Leș din Curtuiușu Mare, Pr. Daniel Lucian Dascălu din Groșii Țibleșului, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenției ”Pelerinul Creștin”, Arhid. Gherasim Nap, șeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Ioan Onuț Păcurar, de la secretariat, Arhid. Ioan Anton Radu, de la Catedrala Istorică.

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Întâistătătorului Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a Permanenţei Eparhiale şi a păstoriţilor de-a lungul acestui an.

Referatul conferinței a fost susținut de Pr. Adrian Morar și a fost intitulat „Hristos – Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”.

Pr. Adrian Morar, directorul cu activitățile social-medicale, autorul și susținătorului referatului: „Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, am întocmit această conferință „Hristos – Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”, conferință în care am încercat să parcurgem această tematică a unei realități a societății noastre, adică a bolii, împreună cu Părinții care au participat la această conferință, că ea, boala, aduce cu sine și o pedagogie tainică, în care Hristos este prezent, atât în cel bolnav, cât și în cel care stă și îl ajută. Din îndemnul Preasfințitului Părinte Iustin, noi, preoții, suntem chemați să ne aplicăm cu iubire milostivă asupra celui în boală și suferință, înstrăinat și izolat, pentru că tărâmul și locul pastorației actuale este suferința umană, așa cum ne spune Preasfințitul Părinte Iustin.

Conferinţa a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care, a dat îndrumări preoților în ce privește activitatea pastorală, misionară, socială, filantropică, teologică și culturală, cu accent pe cea socială și filantropică și și-a atins scopul pentru care a fost organizată.

Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare: „Cu bucurie ne-am adunat astăzi preoții din cele trei protopopiate, Baia Mare, Tg. Lăpuș și Chioar, în conferință preoțească de toamnă în aceste momente în care, în acest an, omagiem și îl numim Anul închinat îngrijirii bolnavilor. Protopopiatul Baia Mare, sub îndrumarea și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, prin purtarea de grijă a consilierului social-filantropic Arhimandritul Ioachim Tomoiagă, am desfășurat frumoase acțiuni în ceea ce privește activitatea socială și de îngrijire a bolnavilor. Astfel, în fiecare preoții, așa cum de altfel și până acuma au făcut, au cercetat pe cei bolnavi în suferință, pe cei care au avut nevoie de sprijinul și ajutorul lor. Mai mult cu desăvârșire au făcut aceasta prin îngrijirea nu numai de cele materiale, ci și de sufletele lor atunci când s-au dus la căpătâiul lor și i-au spovedit, i-au împărtășit. De asemenea, în spitalele din Baia Mare, cele trei spitale, în posturile de peste an s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, care a avut un efect benefic asupra celor bolnavi și la care au participat și foarte mulți dintre cadrele medicale din spitalele respective. După terminarea Sfântului Maslu, preoții s-au deplasat în fiecare salon și au uns cu untdelemn sfințit pe cei ce nu au putut participa la această slujbă. De asemenea, în biserici, în parohiile din Protopopiatul Baia Mare, în parohiile de oraș, în fiecare săptămână, vinerea, se săvârșește Taina Sfântului Maslu pentru cei bolnavi. De asemenea, s-au grupat și preoții de la țară și săvârșesc Taina Sfântului Maslu pentru cei bolnavi, cam o dată pe lună în fiecare parohie. Avem datoria sfântă de a ne îngriji de cei bolnavi, de cei în suferință, de cei în nevoi cu atât mai multe cu cât mulți au copiii plecați în străinătate. Și ei vin și îi sprijină atât cât pot, le trimit de multe ori alimente sau medicamente, dar preotul care este în parohie, și în fiecare parohie avem preot, care este la datorie, așa cum se grijește de cele spirituale, se grijește și de cele spirituale. De multe ori, mai ales în satele mai izolate, preotul îi ia cu mașina lui pe cel bolnav și îl duce la spital sau atunci când vine acasă se grijește de starea lui socială. Avem menirea aceasta: Dumnezeu este Acela Care ne îndeamnă să facem acest lucru atunci când spune: Dacă este cineva dintre voi bolnav, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Acesta este temeiul Tainei Sfântului Maslu și pe acesta ne bazăm și punem în practica vieții și a activității noastre.”

Ciprian Eugen Coza, protopopul Chioarului: „Anul 2024 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Anul Omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul Comemorativ al tuturor sfinților doctori fără de arginți. De fapt, pilda pentru fiecare dintre noi este Hristos, Mântuitorul nostru, Care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Mântuitorul îi vindecă pe cei bolnavi cu trupoul, pentru a arăta Dumnezeirea Sa, dar și pentru a vindeca sufletul lor. În Biserica noastră avem Sfinți tămăduitori: Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Mucenic Pantelimon, Chir și Ioan, Cozma și Damian, precum și alții. De asemenea, avem Sfinți vindecători: Sfântul Nicolae, Sfântul Dimitrie cel Nou, Sfânta Cuvioasa Maica noastră Parascheva, Sfântul Mare Mucenic Ciprian, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou. În Protopopiatul Chioar am încercat și am intensificat vizitele pastorale mai mult ca niciodată. Am săvârșit mai des Taina Sfântului Maslu, am încercat să fim mai aproape de cei în suferință, de cel bolnav. De fapt efectul întâlnirii oamenilor cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Sfânta Taină a Euharistiei este cel mai important lucru, pentru că din această întâlnire rezultă vindecarea trupească și sufletească a omului.”

Conferințele continuă miercuri, 16 octombrie 2024, și joi, 17 octombrie 2024, la Satu Mare, respectiv Sighetu Marmației.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”