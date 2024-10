4 personalități sportive la Inspire by Fabrica de Campioni

Inspire by Fabrica de Campioni, eveniment la care vor participa personalități din lumea sportului românesc, a ajuns la ediția a doua.

Evenimentul se va desfășura în 2 noiembrie, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, începând cu ora 17.30.

Și la ediția din acest organizatorii au invitat o serie de personalități de marcă, iar primul anunțat de Fabrica de Campioni este Helmut Duckadam, câștigător al Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Steaua în 1986.

“Fostul portar al Stelei nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că îl știm cu toții. El este cel care a adus Cupa Campionilor în visteria clubului Steaua București după ce a apărat patru penalty-uri la rând. Cum a fost atunci, în ‘86, cum a fost să marcheze din penalty sau cum a fost când a devenit campion național ne va spune pe 2 noiembrie la conferința sportivă Inspire”, îl descriu cei de la Fabrica de Campioni pe Helmut Duckadam.

A doua personalitate sportivă care se va afla în fața publicului băimărean este gimnasta Ana Maria Bărbosu, proaspăt medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

“Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris la sol, aur la Campionatul European de Juniori 2020 la bârnă, echipe, individual compus, paralele inegale, sărituri și sol, loc 10 cu echipa la Campionatul Mondial din 2023 și locul 4 cu echipa și la sărituri la Campionatul European de anul acesta sunt doar câteva dintre performanțele reușite de Ana Maria Bărbosu”, sunt câteva dintre performanțele realizate de gimnasta Ana Maria Bărbosu.

“Cred cu tărie că munca și efortul constant pot depăși orice obstacol!” este motto-ul după care se ghidează Andrei Ostrovanu, pugilist care va fi și el prezent la Inspire by Fabrica de Campioni în 2 noiembrie.

“De 16 ani luptă în ring, timp în care a obținut 24 de victorii la amatori, 42 de victorii la profesioniști (24 prin KO) și a devenit campion mondial World Kickboxing Federation, campion mondial Colosseum Tournament, campion Contenders și dublu campion intercontinental ISKA, ultimul titlul obținându-l în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare”, sunt realizările pugilistului invitat la eveniment.

Din lumea handbalului, cei de la Fabrica de Campioni au ales-o să vină la Inspire pe Narcisa Lecușanu, fostă handbalistă cu un CV impresionant și cu diverse funcții în handbalul autohton și internațional: Vicepreședinte și Director tehnic în cadrul FRH, Secretar de Stat pe Sport / MTS, Chairwoman WHB și Executive în cadrul EHF și încă Membru Executiv în cadrul IHF.

“Cu o carieră sportivă impresionantă, din care amintim prezențele în Liga Campionilor cu echipele Kometal Skopje, TV Lutzelinden, Ikast Bording Elitte Handball, Aalborg DH și Oltchim Râmnicu Vâlcea. De două ori câștigătoare a EHF Cup cu Oltchim și Ikast, multiplă campioană națională în România, Germania și Macedonia, campioană Mondială de tineret, vicecampioană mondială de senioare și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial Universitar cu echipa națională, Narcisa Lecușanu vine la Inspire să ne spună povestea ei”, este povestea cu care Narcisa Lecușanu va veni să-i inspire pe micii sportivi.

După ce v-am făcut prezentările celor patru mari personalități, trebuie să spunem și cât costă un bilet. 150 de lei pentru un adult, respectiv 75 de lei pentru copii. Tichete care se pot procura de la următorul link: https://m.iabilet.ro/bilete-baia-mare-inspire-by-fdc-102821/