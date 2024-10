Mineritul a decedat discret, în propria-i ruină

Fie-i ţărâna uşoară…

1997 a fost anul în care s-a semnat actul de deces al mineritului maramureşean. Şi totuşi, o vreme s-a mai chinuit. La noi, el a chinuit pe alţii, până azi. Din cauza diverselor tertipuri dar mai ales interese, mineritul din Maramureş a intrat în proces de insolvenţă nefinalizat… de-atunci până azi! REMIN e bine mersi, doar că nu răspunde pentru faptele sale ecologice, nici pentru datorii. Clădirile au rămas pustii şi au putrezit, de dragul unui număr de inventar, la prima vedere…

Între timp însă, mineritul a decedat. La început activitatea în sine. Apoi, acţiunile de ecologizare. Multe dintre ele însemnau scoaterea masivă de şine şi cabluri şi ducerea lor la fier vechi. E cazul minei Nistru, de unde s-au tăiat până şi balustrăzile clădirilor de la suprafaţă, pentru a fi duse la fier vechi. Au venit apoi amatorii de fier vechi, nu? Foşti mineri care au intrat să mai caute una alta, apoi romii de serviciu. Vă oferim două exemple, la timpul prezent. Amintita mină Nistru. Clădiri părăsite, halde de steril copleşite de vegetaţie. Fără pază, clădirile au fost abuzate, în căutarea de fier, apoi unele s-au dărâmat de la sine. Altele urmează. Mina Nistru a acoperit multă vreme necesarul de cupru al ţării. Dar avea şi resurse interesante, de arsenopirită, calcit, galenă, aur, limonită, cuarţ, în total 31 de minerale.

La altă margine de judeţ, intrăm în perimetrul fostei mine Răzoare. Pustiu, clădiri părăsite, vegetaţie cât vezi cu ochii, inclusiv în locul de extracţie. Plopi şi mesteceni, plus salcâmi s-au naturalizat acolo şi şterg încet urmele de exploatare. La un moment dat, cineva a venit cu ideea creaţă de a duce acolo gunoaiele Maramureşului, dar autorităţile s-au opus ferm. Să ducă gunoaiele…unde? La cea mai mare rezervă de mangan din România, cu un zăcământ de 5 milioane de tone. Urme de minerit au fost încă din 1107, iar organizat din 1776. Minereul este de o complexitate rară, acolo se găsesc, conform paginii mindat.org, peste 140 de minerale, de la aur şi beril, la gips, zirconiu sau magnetit. Plus nickelină, opal, calcedonie. Specialiştii spun că mina Răzoare stă pe o insulă din Precambrian.

Şi-acum, despre mineralele de bază.

”Prețurile cuprului cu livrare în mai au atins 4,323 dolari pe livră (453 grame) în New York, extinzând câștigurile după ce anterior s-au stabilit la cel mai ridicat nivel din iunie 2022”, conform profit.ro.

Asta vorbind de Nistru. Cât despre Răzoare, manganul e folosit în fabricarea oţelului, a aliajelor de aluminiu, în baterii, electronică, rezistenţe, fertilizatori sau aditivi în hrana animalelor. Însuşi corpul nostru conţine 12 miligrame de mangan, în special în oase dar şi în ficat şi rinichi.