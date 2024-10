Ambasadorul Marii Britanii, în vizită la Centrul de Tranzit pentru Tineri

Ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Matthew Portman, a fost prezent în Baia Mare, unde a vizitat Centrul Social de Tranzit pentru Tineri din Baia Mare.

Excelența Sa a venit pentru a vedea serviciile sociale pe care Fundația Hope and Homes for Children le-a dezvoltat în parteneriat cu administrația locală.

„Este o mândrie că sediul central al HHC România se află în Baia Mare, pentru că vorbim aici despre o fundație care a revoluționat sistemul de protecție al copilului în România. Am vizitat împreună Centrul Social de Tranzit pentru Tineri din Baia Mare care, aș îndrăzni să spun, este unul dintre cele mai de succes proiecte din sfera socială pe care le are Maramureșul” – a declarat primarul Doru Dăncuș.

10% din tinerii centrului au plecat peste hotare

Centrul are o capacitate de 19 locuințe individuale și este destinat tinerilor din comunitate aflați în situație de risc, tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului și au nevoie de un sprijin real pentru a se putea integra în societate, dar și persoanelor cu nevoi speciale a căror venituri nu le permite accesul la o viață independentă.

„Din cei peste 110 tineri care au beneficiat în ultimii opt ani de serviciile Centrului, peste 80% dintre foștii rezidenți sunt integrați în comunitate, aproximativ 10% dintre ei sunt stabiliți sau plecați la muncă în străinătate, iar doi au reușit chiar să își achiziționeze propria locuință” – mai precizează reprezentanții Primăriei Baia Mare.

Printre serviciile sociale de care beneficiază tinerii, se află posibilitatea de găzduire pe perioadă determinată de până la 5 ani, pachete alimentare pe perioadă de până la 6 luni pentru dezvoltarea abilităților gospodărești, dar și sprijin pentru accesul pe piața muncii. După caz, aceștia mai beneficiază și de servicii de îngrijire medicală, inserție socială, terapie ocupațională, dar și alte activități de sprijin.