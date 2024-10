Primăria din Băseşti a obţinut o suplimentare de fonduri pentru finalizarea unui proiect

Administraţia publică a rămas fără bani cu un proiect important pentru comunitate. Este vorba despre modernizarea reţelei de drumuri locale. Deşi finanţarea a fost asigurată integral la începutul investiţiei, din cauza majorării preţurilor la materiale, costurile au crescut, aşa că a fost nevoie de o suplimentare de fonduri.

Aceasta a venit acum de la Ministerul Dezvoltării, aşa că proiectul se poate finaliza în condiţii optime.

„Am făcut un pas important pentru comunitatea noastră! Am semnat actul adițional de suplimentare a finanțării pentru finalizarea proiectului de reabilitare a drumurilor comunale, cu finanțare asigurată parțial prin programul Anghel Saligny. Majoritatea finanțărilor nerambursabile se acordă într-un procent mai mare sau mai mic, în funcție de mai mulți factori, principalul fiind numărul de locuitori. După cum bine știți, comuna noastră nu dispune de un număr mare de locuitori. Cu toate acestea, inițial, am reuşit să atragem finanțare, prin Programul Anghel Saligny, în valoare de 8.000.000 lei, 2.700.000 lei fiind acoperiți din bugetul local. Valoarea investiției la momentul semnării contractului de execuție a fost de 10.700.000 lei. Însă din cauza exploziei prețurilor din ultima perioadă, valoarea investiției a crescut semnificativ, nefiind posibilă încadrarea lucrării în bugetul inițial. În conformitate cu prevederile legale specificate în actul adițional semnat acum, am reușit să mai atragem restul de bani necesari pentru finalizarea investiției”, a explicat primarul Ioan Călăuz.

Finanțarea totală prin programul „Anghel Saligny” a ajuns astfel la 10.440.293 lei. Restul, până la 13.197.432 lei, a fost suportat din bugetul local. Primul pas în finalizarea proiectului îl reprezintă continuarea lucrărilor aferente drumului comunal Băsești – Stremț, acesta fiind o necesitate pentru întreaga comunitate.