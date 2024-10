Căminul cultural din Asuaju de Jos s-a modernizat

După ani buni de așteptări, căminul cultural din Asuaju de Jos a fost renovat. Primăria a achitat şi ultima tranșă din banii alocați renovării instituției de cultură. Proiectul s-a realizat, în cea mai mare parte (75%), cu fonduri nerambursabile prin PNRR, restul fiind acoperit cu bani de la bugetul local.

”Proiectul este în valoare de 660.000 lei, contribuţia noastră fiind de circa 25%, dar şi bani pentru ceva lucrări executate în plus. Prin PNRR se ştie că nu se alocă fonduri pentru lucrările interioare, ci doar pentru exterior, ce înseamnă faţadă, geamuri, şarpantă etc. Dar tot ce s-a executat în interior a fost achitat din buget local. De asemenea, am realizat şi un grup sanitar în plus faţă de ceea ce a fost stabilit, plătit tot din fonduri de la buget” – a declarat primarul Vasile Boitor.

Localnicii au acum o modalitate plăcută de a-și petrece timpul liber în comună, evenimentele culturale putând fi organizate în condiții foarte bune.