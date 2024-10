Unde ni-s băimărenii? Crește numărul „fugarilor” din Baia Mare

Rezultatele recensământului din 2021 arată o populație rezidentă a județului Maramureș de 452.475 persoane, în scădere cu 26.184 persoane față de recensământul din octombrie 2011. Municipiul Baia Mare are 108.759 locuitori, o scădere de 12,11% față de numărul de locuitori din 20 octombrie 2011.

În realitate, mulți dintre cei care au domiciliul în Baia Mare, fizic nu locuiesc în oraș. Drept dovadă, au crescut populațiile vecinilor, orașul Tăuții-Măgherăuș și comunele Recea și Groși. Fenomenul nu este nou, el datează… dinainte de Hristos, de pe vremea romanilor care au inventat acele „Villa Rusticana”, casele de vacanță de la țară, înconjurate cu vii sau plantații de măslini.

Un simplu calcul se poate face în Groși. În 2011, populația era de 2.857 locuitori, ca acum să aibă 3.641, la recensământ. Oficiali din primărie ne spun că, în acest moment, au 3.900 de locuitori și de 10 ani încoace au o creștere a numărului construcțiilor și a autorizațiilor de 5% pe an! Da, vorbim de Dealul Groșilor, dar nu numai. Un semnal pozitiv, o raportare la realitate s-a făcut de când cu finanțarea fotovoltaicelor, pentru a cărui dosar, proprietarii de case au fost nevoiți să-și facă buletinul la casa unde locuiau… așa s-a făcut o oarecare dreptate. Dar ni se spune că Groșiul ar putea ajunge în scurt timp la 4.500 de locuitori, în ritmul acesta. Se petrece la fel în Satu Nou de Jos, dar și dincolo, în Satu Nou de Sus, unde cresc efectiv cartiere. Se adaugă, tot în jurul Băii Mari, Mocira și Satul Săsar al Recei, pline de case “cu băimăreni”. Baia Sprie mai contribuie la subțierea municipiului cu zona de deal a Tăuțiului, unde cresc case.

În orașul vecin Tăuții-Măgherăuș, este iar explozie de construcții, mulți din ei băimăreni. Ca o paranteză, băimărenii de acolo se pot oricum muta oficial, foarte mulți băimăreni fac naveta spre fabricile deschise în zonă, într-un moment de slăbiciune vizionară a municipiului. Altă paranteză…pe fondul scăderii populației per total, în municipiu sau în Maramureș, orășelul crește de la 7.136 locuitori, în 2011, la 8.463 în 2021.

Culmea, o mulțime de băimăreni au fugit de-acasă, acasă, în Baia Mare cea rurală! S-a petrecut pe Valea Borcutului, Valea Roșie, Usturoiu, Ferneziu, Firiza, Blidari etc. Ba și pe partea băimăreană a Dealului Groșilor.

Și ar mai fi loc de dezvoltare… Deși în acest moment se înghesuie blocuri printre case, e nevoie doar de puțină determinare, curaj de a lua taurul de coarne. Da, e vorba atât de “cartierul” Craica, cât și de tancodromul de vizavi, care stă degeaba de decenii. La fel, vorbim de fosta platformă industrială a orașului. Singurul loc unde s-a ajuns la adevăr e fostul IMRAUT, ras de pe fața pământului, cu tot cu fabrica de pâine, unde înțelegem că se va face cartier rezidențial.