Oborul din Ariniş, închis din cauza bolilor la animale, ar putea fi redeschis

Târgul de animale din Ariniș este unul dintre cele mai cunoscute din Maramureș, cu o tradiţie de peste 100 de ani. Oborul, însă, a fost închis din cauza bolilor rumegătoarelor mici. Aici se fac acum şi lucrări de reamenajare a pieței tradiționale din localitate.

Târgul a fost regândit sub o altă formă, iar atunci când va fi terminat, țăranii vor avea posibilitatea să își expună și chiar licita animalele din gospodăriile proprii. Primarul localităţii speră ca oborul să fie redeschis cât mai repede posibil. Asta pentru ca sătenii să îşi poată valorifica sub toate formele animalele din bătătură. „Noi vom încerca deschiderea oborului. Poate scăpăm şi de acele boli la animale să putem redeschide oborul din Ariniş, unde ţăranul noastru să poată veni să-şi vândă vaca, viţelul, caii sau ce animale mai deţin ei. Este un lucru foarte important pentru ei să mai scoată un ban în plus pe lângă pensiile pe care le au”, a precizat Gheorghe Mureşan, primarul din Ariniş.