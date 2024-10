Preasfințitul Părinte Episcop Iustin – Cetățean de onoare al comunei Satulung.

Sfințire capelă de cimitir și cruci la Arieșul de Pădure

Duminică, 20 octombrie 2024, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Arieșul de Pădure, Protopopiatul Chioar, comuna Satulung, unde a sfințit capela de cimitir, o cruce așezată în fața acesteea, a sfințit lucrările efectuate în interiorul bisericii și proscomidiarul, precum și o Sfântă Cruce din fața bisericii, a oficiat Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească și a rostit cuvânt de învățătură, preot paroh Părintele Bogdan Danco. Primarul comunei, Bujorel Mureșan a citit decizia Consiliului Local prin care i se acordă titlul de Cetățean de Onoare al comunei Satulung.

„Am revenit în mica comunitate din Arieșul de Pădure, unde, în 2008, am sfințit pictura și-n 2016 am târnosit Altarul, după reorganizarea Sfântului Altar, când am dat și cel de-al doilea hram bisericii. Alături de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul istoric, am dat ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Biserica este împodobită în chip minunat, foarte frumos îngrijită. Părintele Ciprian Coza, nou protopop al Chioarului, a păstorit aici 13 ani, după el a venit aici Părintele Bogdan Danco, ce este aici din 2018. În ultima vreme, cu ajutorul autorităților, respectiv a Primăriei Satulung, domnul primar Bujorel Mureșan este de aici din localitate, au construit o capelă de cimitir, pe care am sfințit-o, au ridicat mai multe răstigniri și au făcut unele înnoiri, au padimentat din nou biserica și au zidit un proscomidiar, care lipsea, și câteva răstigniri. Au așezat o răstignire frumoasă în fața bisericii, pe care am sfințit-o. Comunitatea este mică, dar foarte vie și se vede prin faptul că își păstrează cu sfințenie credința ortodoxă strămoșească, își păstrează tradițiile sfinte, familiile sunt închegate și binecuvântate pe temelia firescului biblic, după voia și creația lui Dumnezeu și după binecuvântarea și harul lui Dumnezeu și în acest fel, prin faptul că își întrețin biserica foarte frumos, arată că înțeleg biserica, casa lui Dumnezeu și al Sfinților și locaș sfânt și sfințitor. Biserica e nevoie să fie mereu în cea mai mare cinste și îngrijire, pentru că este cea mai importantă construcție dintr-o localitate. Așa că dăm slavă lui Dumnezeu că aproape 70% din parohiile Eparhiei Maramureșului și Sătmarului își construiesc capele de cimitir, ca o necesitate de cult, în cadrul proiectului eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”. Un alt proiect pe care l-am promovat și care a avut un efect deosebit a fost acela de a promova pictarea integrală a bisericii, în cadrul proiectului „Nicio biserică parohială fără pictură integrală”. Au fost peste 100 de biserici rămase din vechime în Eparhie fără să fie pictate. Acum majoritatea dintre ele sunt pictate din nou și le-am sfințit și Părinții bisericii și credincioșii le-au îngrijit și le îngrijesc și le iubesc. Comunitatea aceasta, deși este foarte mică, are mare vrednicie să fi făcut lucruri atât de importante. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și arătăm apreciere și multă prețuire pentru toată lucrarea lor duhovnicească.”

Sfințiri

După primirea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, făcută de primarul Bujorel Mureșan, cu domiciliul în această parohie, care este și prim-epitrop, și membri ai Consiliului Parohial și credincioșii parohiei, în fața capelei, așezată nu departe de biserică, a fost sfințită capela de cimitir, care a primit hramurile „Învierea Domnului” și „Învierea lui Lazăr”.

Înainte de Sfânta Liturghie au fost sfințite lucrările executate în interiorul bisericii și proscomidiarul, precum și o Sfântă Cruce monumentală, ridicată în fața bisericii.

Sfânta Liturghie Arhierească

Oficiată pe o scenă mobilă, amplasată în curtea bisericii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a fost ajutat în slujirea Sfintei Liturghii Arhierești de un sobor compus din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, Pr. Bogdan Danco, paroh, Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Adrian Gh. Paul, de la Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” al Facultății de Litere din Baia Mare a UTC Cluj-Napoca, Pr. Dr. Andrei Gavriș, contabil șef, Pr. Augustin Homorodan din Coruia, Pr. Ovidiu Șter din Fersig, Pr. Ioan Vele din Finteușu Mic, Pr. Ciprian Surduc din Berchez, Pr. Bogdan Comiati din Arduzel, Pr. Gabriel Dan din Posta, Pr. Flaviu Covaciu din Chelința, Pr. Daniel Sabou din Mogoșești, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois. La chinonic, câte o priceasnă au interpretat cunoscuta interpretă Virginia Irimuș și elevul Paul Coza.

La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu credincioșii primarul Bujorel Mureșan al comunei Satulung, deputatul Gabriel Zetea, președintele ales al Consiliului Județean Maramureș, și Fiorelia Chilat, fost subprefect.

Cuvântul de învățătură

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a referit pe larg la Evanghelia zilei, a vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor, iar învățătura pe care trebuie să o desprindem din aceasta este că trebuie să Îl mărturisim pe Hristos, mântuitorul nostru, binefăcătorul și ocrotitorul nostru, și pe Preasfânta Lui Maică și să mulțumim mereu cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu.

Distincții

Primarul comunei Satulung, Bujorel Mureșean, a dat citire hotărârii Consiliului Local prin care, la propunerea sa, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Satulung.

Preotul paroh Bogdan Danco a fost hirotesit în treapta de iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, iar primarul comunei, Bujorel Mureșan, care este și prim-epitrop, a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, în timp de Consiliul Parohial a primit din partea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin Medalia „Justinian Arhiepiscopul”. Totodată, un număr de 16 binefăcători au fost distinși cu Diploma Anului Omagial.

La rândul său, Părintele paroh a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul, o cruce de binecuvântare și un coș cu flori și adresat mulțumiri tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestui eveniment important pentru comunitatea religioasă din Arieșul de Pădure.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”