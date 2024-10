Recolte bune în Maramureş după ce am avut un an secetos

Seceta a pârjolit România în această vară, la propriu. Deşi în Maramureş am avut o suprafaţă calamitată de circa 266 ha, în special la porumb, dar şi la floarea-soarelui şi soia, totuşi, gradul de afectare nu a fost mare, ca în restul ţării. În medie acesta a fost de aproximativ 44%.

Chiar şi în aceste condiţii, recoltele au fost destul de bune, dacă s-au respectat tehnologiile şi s-au semănat la timp. Vasile Sarca, un fermier mare din Colţirea, explică: „Anul acesta am lucrat aproape 170 hectare de teren. Din acestea, pe 100 am pus porumb, pe 25 ha floarea-soarelui, alte 25 au fost cu grâu, iar pe 10, trifoi. Seceta le-a afectat pe toate, într-o mai mică sau mai mare măsură. Totuşi, la porumb, media este între 7 şi 8 tone de boabe la hectar. Au fost ani şi mai buni, dar ţinând cont de condiţiile climatice din vara asta, mă declar mulţumit. Dacă ne uităm în alte zone din ţară, unde au fost probleme mari, la noi poţi spune că e bine. Cu subvenţiile stăm bine, am încasat cam tot ce trebuia, însă cu teledetecţiile astea tot avem probleme. Cred că încă nu e foarte bine pus la punct sistemul, că nu întotdeauna se vede exact ce am semănat. La mine, spre exemplu, am avut semănat grâu şi ei au văzut rapiţă, asta în condiţiile în care eu nu am semănat aici rapiţă. Dosarele se blochează până nu se clarifică situaţiile, dar una peste alta, este bine”.