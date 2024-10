Injectările cu botox sau acid hialuronic, tot mai căutate și-n Maramureș

Dorința de a-și păstra frumusețea după principiul „tinereţe fără bătrâneţe” le determină pe tot mai multe femei din Maramureș și din Baia Mare să apeleze la serviciile oferite de chirurgia estetică. În topul preferințelor se află injectările cu botox sau acid hialuronic.

Serviciile de înfrumusețare iau amploare și sunt în plină dezvoltare în țara noastră, iar trendul îl regăsim și în Maramureș. În Baia Mare au început să apară clinici private care oferă o gamă variată de proceduri pe acest segment și femeile sunt tot mai deschise în a apela la chirurgia estetică.

”Cele mai solicitate proceduri sunt injectările cu acid hialuronic, botox și biostimulator de colagen. Botoxul ne ajută să scăpăm de riduri sau să diminuăm ridurile. Acidul hialuronic este pentru partea de a volumiza, de a da volum zonelor pe care le-am pierdut pe parcurs, cum ar fi: buze, pomeți, estomparea șanțurilor nazolabiale. Mai nou, foarte solicitate sunt tratamentele de stimulare a colagenului. După vârsta de 30 de ani rămânem cu colagenul pe care-l avem până la vârsta aceea, după care acesta începe să scadă cu 1% în fiecare an. Este un produs foarte bun, un acid polilactic, care ne ajută să oferim fermitate etajului mediu al feței.

Cea mai solicitată din punctul de vedere al intervențiilor estetice este blefaroplastia superioară, adică chirurgia pleoapelor. La partea de chirurgie a pleoapelor, blefaroplastia, am avut și paciente tinere, de 35 de ani. Aici depinde foarte mult și de genetică. Prin această intervenție se îndepărtează excesul de piele”, a declarat dr. Flavia Onț, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie constructivă.

Cei mai mulți pacienți care solicită astfel de servicii de înfrumusețare sunt din Maramureș, în special din Baia Mare. Există însă cereri și din afara județului nostru.

”Pacientele după vârsta de 25-30 de ani pot beneficia de procedurile acestea. Cele mai multe paciente care se adresează clinicii au în jurul vârstei de 45-50 de ani. Avem foarte mulți pacienți din Baia Mare, din Maramureș, dar și din Satu Mare sau Negrești. Mai vin și din Cluj. Tendința este oricum de a merge din Baia Mare spre Cluj, pentru că este mirajul Clujului, poate uneori oamenii preferă să piardă o zi, pentru că de fapt Clujul este un brand.

Avem o creștere a solicitărilor. Am deschis clinica de 3 ani și jumătate și în fiecare lună avem pacienți noi, dacă nu chiar zilnic. Sunt pacienți constanți, pacienți care aduc și alți pacienți. Suntem prezenți și în social media și asta se vede. Pacienții ne văd, ne urmăresc, primim feedbackuri și suntem pe o pantă ascendentă”, a mai precizat dr. Flavia Onț.