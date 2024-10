Primarii din judeţ au început să-şi preia noile mandate

Edilii noi sau vechi (cei care au câştigat încă un mandat) din judeţ au început să depună jurământul pentru următorii patru ani. În Maramureşul istoric au fost patru la număr.

Astfel, primarul din Ieud a depus jurământul la finele săptămânii trecute: „Am depus jurământul pentru un nou mandat de primar, vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și sper ca împreună să realizăm lucruri frumoase pentru Ieud”, a spus Nicolae Traian David. În schimb, la începutul acestei săptămâni, alţi trei primari au depus jurământul deodată. „Alături de domnii primari din Moisei și Borșa, Grigore Tomoiagă și Sorin Ion Timiș, la Judecătoria orașului Vișeu de Sus, am depus jurământul pentru noul mandat de primar pentru următorii 4 ani”, a transmis primarul din Vişeu de Sus, Vasile Coman. „Am rostit pentru a patra oară acest jurământ și am avut emoții la fel ca prima dată. Încep cel de-al patrulea mandat de primar al Orașului Borșa, cu gândul la fiecare borșean care m-a votat, care m-a învestit cu încredere să continuăm pe drumul cel bun! Avem multe proiecte în derulare, avem planuri și mai ambițioase și știu că împreună putem să le ducem la bun sfârșit!”, a fost declaraţia primarului Ion Sorin Timiş. „Cu emoție și responsabilitate, am depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat ca primar al comunei noastre, la Judecătoria orașului Vișeu de Sus”, a concluzionat primarul din Moisei, Grigore Tomoiagă.