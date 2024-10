Profesori din Portugalia, în schimb de experienţă în cadrul unui proiect Erasmus+ la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare a fost, în perioada 16-23 octombrie, gazdă primitoare pentru un grup de dascăli sosiţi tocmai din Portugalia. Oaspeţii au venit în cadrul unui proiect Erasmus+.

Pe lângă cursurile derulate în instituţia de învăţământ, profesorii portughezi au avut parte şi de alte activităţi interesante: workshopuri pe diferite teme, vizite specifice la obiective din Maramureşul Istoric, din Baia Mare etc. Inedit a fost faptul că oaspeţii au fost găzduiţi de profesori din Baia Mare, integrându-se perfect în familiile acestora unde au fost în comuniune, dar au şi gătit împreună, au mâncat produse tradiţionale.

Oaspeţii portughezi, participanţi la cursurile şcolare de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

„Acreditarea Erasmus + continuă. Suntem în al doilea an de proiect. Mai avem 3 ani până în 2027. În aceste zile am avut onoarea de a găzdui un grup de profesori din Barreiro, Portugalia, aproape de Lisabona. Oaspeţii noştri au şi alte calităţi pe lângă aceea de profesori: sunt directori de şcoli, inspectori, evaluatori naţionali etc. E o mare bucurie să ne fie alături. Au venit tot în cadrul unei acreditări Erasmus, în stagii de observare în care fiecare pe specialitatea lui a participat la cursuri în clasă, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Profesorii sunt de diferite specialităţi: informatică, biologie, geografie, limba spaniolă, psihologie etc.”, a relatat prof. Ileana Vasilescu, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare.

Alzira Mendes Nobre, directorul Centrului de formare a profesorilor din Barreiro, Portugalia, se află pentru al patrulea an în Maramureş. De fiecare dată când a ajuns în judeţul nostru a avut o experienţă interesantă.

„De fiecare dată când am venit în Maramureş am văzut totul cu alţi ochi şi am observat ceva care m-a îmbogăţit. În primul rând, relaţia cu colegii din altă ţară, posibilitatea ca fiecare profesor să poată să intre în clasă cu un profesor de aceeaşi disciplină, pentru a vedea modul său de lucru, relaţia cu elevii, ce metode foloseşte care sunt strategiile folosite. După participarea la ore a fost organizat un workshop cu tema „Provocări pe care le avem în clasă, în relaţia cu elevii”. Fiecare participant, aproximativ 20 de profesori din România şi Portugalia au povestit cum se desfăşoară procesul de predare în clasă cu elevi diferiţi. Suntem în secolul 21, elevii sunt diferiţi”, a precizat Alzira Mendes Nobre.

Ea a dăugat că i s-a părut foarte interesant faptul că „deşi suntem diferiţi, atunci când ne reunim de fiecare dată învăţăm unii de la alţii”.

La rândul său, Ana Pina, coordonator proiecte europene la Barreiro, Portugalia, ambasador eTwining a încercat să îi familiarizeze pe dascălii maramureşeni cu întâlnirile online de pe platforma eTwining. „Este voba despre un curs eTwinning, e vorba de această platformă extrem de importantă, cu ajutorul ei găseşti mulţi profesori din Europa şi multe proiecte europene, acolo se pot reuni pentru a colabora. Nu e nevoie să se întâlnească faţă în faţă, ci pot face întâlniri online. Pot să facă inclusiv documentele. Îmi doresc ca şi dascălii de aici să folosească, să pună în practică ceea ce au învăţat la curs. E ca o reţetă pe care au primit-o şi o pot pune foarte uşor în practică”, a explicat Ana Pina.

Activităţi dedicate mediului

O activitate interesantă a fost cea derulată la Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare. În cadrul acţiunii „Noi şi mediul”, elevii au celebrat Terra – Planeta Pământ. Cu această ocazie au făcut şi o prezentare de modă inedită.

„Am celebrat din nou Terra-Mama Pământ împreună cu elevii, prof Cristina Rettegi s-a ocupat de partea de picturi realizate de elevi pentru a aprecia mediul şi pentru a face ceva în acest sens. Am avut o paradă de slow-fashion, haine pe care elevele nu le mai foloseau au fost decorate, pictate în aşa fel încât să devină o plăcere de a fi îmbrăcate, unele chiar au devenit rochii de gală. Au fost imnuri închinate planetei pământ, imnul Erasmus şi la un moment dat profesoara Mihaela Popan a remarcat: am avut nevoie de un proiect Erasmus pentru a celebra şi să transmitem mesaje planetei pământ. Profesorii din Portugalia au putut vedea în cadrul activităţii Noi şi mediul cum îi motivează profesorii pe elevi să protejeze mediul pentru a le forma conştiinţa ecologică. Eu am pus ca obiectiv prioritar, în proiectul Erasmus, formarea conştiinţei ecologice. Au fost fascinaţi, am văzut cum au reacţionat pentru că suntem în acelaşi sens, respectăm un obiectiv important pentru Europa, acela de a proteja planeta”, a mai spus prof. Ileana Vasilescu.

O incursiune prin Maramureş

Pe de altă parte, profesorii din Portugalia au fost familiarizaţi cu obiectivele culturale şi istorice din Maramureş. „Sâmbătă am avut o incursiune în Maramureşul Istoric pentru a vedea cum au trăit oamenii izolaţi şi în regimul comunist cum s-au petrecut lucrurile la noi, pentru că mentalitatea foarte diferită la noi e o consecinţă a culturii şi istoriei noastre. Unii au avut lacrimi în ochi”, a precizat prof. Ileana Vasilescu.

Inedit a fost şi faptul că oaspeţii portughezi au fost găzduiţi de familii de profesori din Maramureş, aşa că au putut lua contact inclusiv cu gastronomia tradiţională. De precizat că mai mulţi elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare, însoţiţi de profesori de la aceeaşi unitate de învăţământ s-au deplasat în primul an de proiect în Portugalia, luând parte la activităţi desfăşurate la şcoli din această ţară.