Bani pentru 24 de primării din judeţ

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a virat zilele acestea suma de 1.742.294.548 lei, în vederea decontării a 1.012 solicitări de transfer pentru obiective aflate în execuție. Acestea sunt finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale. Din Maramureş au beneficiat de fonduri următoarele UAT-uri: CICÂRLĂU – 1.625.538 lei; LEORDINA – 831.886 lei; CĂLINEȘTI – 1.206.241 lei; REMETEA CHIOARULUI – 547.705 lei; GROȘII ȚIBLEȘULUI – 8.414 lei; REMEȚI – 135.409 lei plus 86.110 lei; RONA DE JOS – 399.098 lei; LEORDINA – 912.055 lei; ARINIȘ – 1.435.744 lei plus 165.417 lei; TÂRGU LĂPUȘ – 1.948.760 lei; ONCEȘTI – 1.004.993 lei; DESEȘTI – 1.537.630 lei plus 1.536.224 lei; GROȘI – 921.626 lei; ARDUSAT – 3.384.832 lei; BORȘA – 2.432.704 lei; RONA DE SUS – 293.700 lei; BÂRSANA – 2.336.940 lei; MIREȘU MARE – 355.382 lei; SATULUNG – 928.909 lei; SĂLSIG – 439.048 lei; ASUAJU DE SUS – 2.559.077 lei; BICAZ – 1.654.649 lei; POIENILE DE SUB MUNTE – 1.000.238 lei; SĂLIȘTEA DE SUS – 1.522.283 lei.