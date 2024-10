Câinii latră, ursul…urs

Parcă vorbim cu totul altă limbă decât Europa. Noi, latinii, cei născuţi din comuniunea dintre Decebal şi Traian… Tocmai noi suntem cei ce nicicum nu ne putem înţelege cu ea, Europa, deşi ne-am dorit enorm să fim parte. Clasic românesc, zicem ca ei, facem ca noi. Şi acum, la ora asta, încercăm să-i păcălim, să folosim tertipuri să-i „facem”, vorba unui viitor parlamentar maramureşan.

Păi să vedem. Guvernul a înfiinţat compania Carpatica Feroviar, ca să dosească vampirul CFR Marfă, de ochii altora, de ai noştri. Asta e manevră de anii 90 din zona privată… falimentezi o firmă, laşi datoriile… poporului, faci altă firmă cu acelaşi obiect de activitate, transferi angajaţii şi mijloacele fixe şi dă-i înainte. Staţi aşa, că tocmai se încearcă în Maramureş, la case mari, la firme de mobilă şi carmangerie. Alt exemplu, da? Contabila Federaţiei Române de Canotaj a fost premiată post Olimpiadă cu 162.400 de euro, mai mult decât a primit David Popovici pentru aur olimpic. Miroase sau nu a bani la partid? Sau parandărăt? Sigur că miroase, pute chiar. De altfel dacă observaţi lumea politică, deja unde e circ se vorbeşte de circ. Cât trebuie să dai pentru un loc eligibil în Parlament, la căldurică. Vă spunem noi: între 50-80-100.000 de euro, după partid. Sub formă de donaţie la partid sau împrumut sau chiar împrumut personal liderului. Măreţului conducător. Ce-i drept, doamna chiar merita, a asprit cum trebuie canotorii să vâslească, altfel le ia vâslele, sunt mijoc fix!

Guvernul a bătut palma cu Mama UE şi a făcut plan fiscal structural, cică pe termen mediu, pe 7 ani. În şapte ani ne rezolvăm problemele economice, cam pe când se termină criza economică mondială ce îşi arată colţii, via Germania. Facem din gură tot, orice zic ei, numa’ să nu ne taie banii din PNRR. Suntem sau nu simpatici? Şapte ani, spune dom’ Marcel şi se rezolvă tot ce vor ei, datoria externă, PIB-ul, investiţiile publice masive, la 5% din PIB. Cum să nu ne iubească Europa, aşa docili cum suntem? Atâta că doar zicem ca ei, facem ca noi. Dar staţi aşa, că avem zorii ieşirii din criza ce încă n-a început: România a importat o cantitate record de energie în primele opt luni din 2024, cu 60% mai mult ca anul trecut, cu 300% mai mult ca-n 2019. În an cu soare saharian. Da, cu soare, dar cu încurajarea producătorilor doar în ghilimele, doar sesiunile Casa Verde s-au terminat în minute, iar prosumatorii sunt umiliţi de Stat, primesc banii după 2 ani. Vă amintiţi ce zicea despre noi şi către politicieni Frans Timmermans? În mare, le zicea politicienilor să nu se ascundă după popor, separat spunea că politicienii noştri sunt modeşti în gândire şi de fiecare dată când promit ceva, caută pe loc modalitatea prin care să nu se ţină de promisiune.

Dar firesc ar fi să încheiem textul patriotic, citând din ai noştri, nu din ai lor. De câte ori are presa lipsă de subiecte, îl sună pe ÎPS Teodosie şi-l lasă să vorbească, va zice pe loc o tâmpenie. „Mâncarea «de dulce» nu va face un om mai sănătos, pentru că are toxine”. Cam atât, dăm legătura secolului 21!