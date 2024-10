Jurnalistul-scriitor, Sorin Grec, îi provoacă pe cititori la o lectură stranie: Paranormal Cluj/Transilvania

„O carte altfel”, scrisă de jurnalistul-scriitor Sorin Grecu, a fost lansată în această săptămână la Biblioteca Judeţenă „Petre Dulfu” din Baia Mare. „Paranormal Cluj/Transilvania” este un volum care adună – în 50 de povești – experiențe, întâmplări al căror protagonist, fie ca autor, fie ca parte, este jurnalistul-scriitor Sorin Grecu.

Apariții misterioase, întâlniri tulburătoare cu entități bizare, fenomene greu de explicat, OZN-uri, toate sunt petrecute în Cluj și în împrejurimi, în zone cunoscute de ani mulți ca fiind spații ale unor întâmplări neobișnuite.

Despre carte au vorbit voci avizate ale literaturii maramureșene și naționale: prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, prof. dr. Valeria Bilț și scriitorul Nicolae Scheianu. Moderatorul evenimentului a fost Dana Buzura-Gagniuc, managerul Revistei de Cultură „Nord Literar”, care a asociat volumul lui Sorin Grecu cu un bestseller al literaturii. „Este o carte care te face să te simţi şi rău şi bine, să râzi, să te şi înfiori e un bestseller pentru că are toate ingredientele pentru aşa ceva”, a accentuat Dana Buzura-Gagniuc.

Prof. Dr. Daniela Sitar a completat că volumul „se adresează unui public restrictiv”. Autorul „ne transformă în părtaşi ai unor fenomene sau relatări stranii petrecute în mare parte în perioada în care îşi desfăşura activitatea ca om de televiziune”. La rândul său, prof. dr. Valeria Bilţ spune că se observă că „din practica jurnalistică vin modalităţi specifice precum interviul şi reportajul, la care adaugă o doză de literaturizare, de expresie artistică, de imposibila neglijare a ideii de a îngroşa ilogicul până la evidenţierea maximă a esenţei neobişnuitului. El subliniază şi adânceşte aspectul real sau emoţional vizat. Are un limbaj neologic frecvent, propune o lume nefardată, demachiată de orice culoare sub care s-ar putea ascunde adevărul”.

Volumul a apărut de curând la editura Actaeon Books Baia Mare, iar tirajul a fost deja epuizat. Un semn al interesului publicului pentru această categorie de subiecte. „Cartea te provoacă la lectură prin stilul clar, curat, cu accente jurnalistice și prin spectaculosul conținutului”, a concluzionat Dana Buzura-Gagniuc.