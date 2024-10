Le zicem „mici evoluții” și închidem ochii sau ne îngrijorăm?

Doar un pic lipsești și o ia lumea razna. Evident că nu stătea cuminte când vegheai tu, cu atenție și îngrijorare, nu suntem atât de infatuați. Și nici nu răsare și apune soarele când și dacă scriem noi ceva, cum cred alți confrați. Dar zău, am lipsit puțin și uite ce nebunii aflăm!

Peste 50 de angajați ai DGASPC Vaslui au fost găsiți având certificate de handicap, cu șeful în frunte. A început în sfârșit discuția pe care o provocam noi de o lună două, cea cu coșul minim de consum al românilor. Nu de alta, dar politicienii aruncau cu bunăstare în noi de eram șocați. Când colo, reiese că o familie cu doi copii are nevoie de 2000 euro pe lună ca să trăiască, la prețurile actuale. Da, știm gluma, pe Lună, nu pe Pământ. Doar că doare… În paralel, se scumpesc pâinea, berea, carburanții, apoi tot, până la testul de sarcină. Continuăm șirul știrilor șocante? Cică doar 7 din 10 mașini din România au RCA. Și au fost anul acesta peste 1600 de accidente cu șoferi fără RCA: Păi noi, ceilalți, suntem tâmpiți? Zău așa? Mai aflăm că România a exportat serios nu numai muncitori serioși și căpșunari/sparangheliști, ci și criminalitate. 70.000 de români ar fi fost condamnați în Uniunea Europeană în primele 9 luni ale acestui an, spune un ministru de-al nostru. Ori dacă nu vorbește pros­tii, ni se pare enorm. De aici și gluma, nu? Mesaj acasă: „Au intervenit mici probleme la plantația de căpșuni, mami, nu mai pot trimite bani acasă o vreme…” Avem și o veste oarecum bună însă, se revine asupra pensionării anticipate a celor ce au viețuit în zone foarte poluate, fosta lege abrogată a lui Ghiță Zoicaș al nostru. Proiectul depus la Parlament revine pentru cei ce au locuit 30 de ani în zone afectate de poluare, se vor pensiona cu 2 ani mai devreme fără penalizări. În listă apar Baia Mare dar și Băiuț, Borșa, Cavnic, Cicârlău, Desești, Satulung, Șișești, Remetea Chioarului și Copalnic Mănăștur. La unele n-am prins ideea, dar fie!

Și dacă aveți impresia, citind cele de mai sus, că am luat-o razna noi, românii, vă înșelați amarnic. Nu doar la noi e razna. „Rraaazna am luat-o cu toții/Dar voi ca tonții nu observați!” cânta trupa Omul cu șobolani cu un deceniu în urmă, aplicabil până azi. Aflăm din lume așa: că uraganul american Helena a fost clasificat drept eveniment geologic, pentru că a generat 1000 de alunecări de teren, a reconfigurat cursurile râurilor, iar câteva orașe au fost rase. Dronele ucrainene au pornit o ofensivă pentru a da lovitura de grație poporului rus… țintesc fabricile ruse de alcool. O cruzime, dom’le!!! Tot Ucraina a trimis pe diferite canale mesaje soldaților nord coreeni că le oferă protecție și deschidere spre Europa dacă dezertează. Cum deja s-a petrecut, pare a fi o cale mai bună decât a-i bombarda. Guvernul argentinian nu știe cum să reducă aparatul bugetar… atenție mare la știrea de față… și desființează FISCUL! Apoi îl va reînființa. O poveste mai veche dar care a meritat reamintită de presa internațională, în plin sezon al uraganelor și dezastrelor naturale în SUA. În Alabama, victimele tornadelor ucigătoare din 2019 n-au fost ajutate cu nici un cent de vreuna din cele 36 de „megachurches”, superbiserici și culte diverse neocreștine localizate în Alabama, au fost ajutate cu 180.000 de dolari de un casino înființat în rezervația indiană de unul din triburile locale de amerindieni supraviețuitoare vremurilor. Nu încheiem fără a comanda o pizza nr 40, poliția germană a constatat că o pizzerie din Dusseldorf livra și cocaină de comandai pizza cu nr 40. Încă una, un fel de justiție. Colonelul rus Dimitry Golenkov, cel ce a ordonat bombardarea unui mall ucrainean unde au murit zeci de oameni nevinovați, a fost lichidat la el acasă, în Moscova. Cu un ciocan. A fost bătut cu un ciocan până a murit. Să fi intervenit însuși Thor sau tot noi, cu ale noastre? Să încheiem în ton haios. Există o cerere oficială și a unor grupuri care cer cură­țirea statuii Libertății de oxidare pentru a i se arăta adevărata culoare. Deci… curățăm verzeala de pe tabla de cupru și Statuia libertății va fi… maro, de culoare! Superb! Să trăim să-mbătrânim, s-avem de ce ne minuna pe mai departe!